The Colour Kitchen krijgt met overname De Hoge Weide weer twee restaurants in Utrecht

The Colour Kitchen krijgt een tweede restaurant in Utrecht. Bij de horecaonderneming, met een locatie in Zuilen, werkten tot nu toe alleen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die willen re-integreren. In januari komt daar verandering in: The Colour Kitchen trekt dan in De Hoge Weide in Leidsche Rijn, waar medewerkers met een verstandelijke beperking het restaurant runnen. Dat is voor beiden een grote stap.

Al twintig jaar biedt zorgorganisatie Reinaerde op De Hoge Weide in Leidsche Rijn volledige dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. De cliënten werken in restaurant en vergadercentrum De Hoge Weide, onderdeel van woongemeenschap ’t Groene Sticht.

Maar Reinaerde wil zich in de toekomst meer richten op de kerntaak van de organisatie: zorg. Daarom ging de zorginstelling op zoek naar een ondernemer om mee samen te werken.“We zijn een zorgorganisatie en willen het ondernemen neerleggen bij de mensen die daar meer verstand van hebben”, legt een woordvoerder van Reinaerde uit.

Na “veel tijd en energie”, mede om een ondernemer te vinden die aansluit bij het gedachtegoed van woongemeenschap ’t Groene Sticht, kwam Reinaerde bij één partij uit. “Met The Colour Kitchen hebben we de juiste partij gevonden. Hier zijn we erg blij mee”, aldus Rene Gelens, strategisch manager bij Reinaerde in Utrecht en omstreken.

Nieuw concept voor The Colour Kitchen

De samenwerking is niet alleen voor De Hoge Weide een grote stap. Ook The Colour Kitchen slaat hiermee een nieuw hoofdstuk in. De horecaonderneming werkte tot dusver alleen samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: “Zoals statushouders, mensen die langdurig in de bijstand zitten of als dropoutpreventie in samenwerking met ROC’s”, vertelt Bartel Geleijnse, oprichter van The Colour Kitchen.

Maar de nieuwe ‘doelgroep’ ziet The Colour Kitchen als een kans. “We hebben nog weinig ervaring met het werken met mensen met een verstandelijke beperking, maar we zijn meer dan bereid om hierin te investeren en samen met Reinaerde te leren en ontwikkelen”, aldus Geleijnse. De nieuwe naam van het restaurant wordt vanaf 6 januari dan ook: The Colour Kitchen De Hoge Weide.

Medewerkers

De naam verandert, maar verder blijft veel hetzelfde. Bijna alle cliënten die bij De Hoge Weide werkten, zijn bereid mee te gaan in het nieuwe concept. “Dat besluit hebben zij en hun ouders zelf genomen”, licht Geleijnse toe.

Om de cliënten aan de samenwerking te laten wennen, is veel tijd genomen om kennis te maken en hen te informeren. “Dat had veel impact, want dat zijn veel prikkels”, zegt Geleijnse. Sinds september werken al twee praktijkbegeleiders van The Colour Kitchen mee op De Hoge Weide om de cliënten te leren kennen. In januari voegt Reinaerde andersom twee regiebegeleiders toe aan het team.

Zelfde menukaart?

Verder blijft De Hoge Weide ook veelal hetzelfde als voorheen. “We hebben lang nagedacht om de menukaart van The Colour Kitchen te gebruiken, maar we hebben toch besloten dit niet te doen. Omdat we echt wat nieuws doen, en daar ook van willen leren, houden we het concept van De Hoge Weide aan”, zegt Geleijnse.

“Bij de recepten van De Hoge Weide is de bewerkelijkheid van de gerechten wat hoger, terwijl onze collega’s op andere locaties van The Colour Kitchen juist komen om te leren. Daar ligt een hogere mate van bereidingsintensiteit.”

Zowel The Colour Kitchen als De Hoge Weide zien in de samenwerking ook kansen voor groei bij de cliënten: “Zodra wij vanuit onze begeleidingsbril zien dat cliënten rondlopen met relatief ontwikkelpotentieel, hebben wij een tweede locatie in voorbereiding waar we hen naartoe kunnen begeleiden. Dat gaat om een locatie binnen een bedrijf in de binnenstad.”

Een extra uitdaging zit volgens Geleijnse in de “verliesgevende situatie van De Hoge Weide weer gezond maken”. Maar hij heeft er veel zin in. In de toekomst hoopt The Colour Kitchen ook samen te werken met de organisaties die zijn aangesloten bij De Groene Sticht. “Zodra het geland is, denken we dat we nog veel mooie dingen kunnen doen voor de wijk.”

The Colour Kitchen in Utrecht

The Colour Kitchen heeft op dit moment één restaurant in Utrecht, aan de Prinses Christinalaan 1 in Zuilen, en verzorgt bedrijfscatering bij diverse organisaties in de regio’s Utrecht, Amsterdam, Tilburg/Eindhoven en Arnhem/Nijmegen.

De horecaonderneming werd in juni 2019 failliet verklaard, maar kreeg een maand later al een doorstart. De restaurants in Zuilen en aan de Oudegracht bleven toen gewoon open. Het restaurant aan de Oudegracht is inmiddels al een paar jaar gesloten.