Thirty030 stimuleert jonge Utrechters te gaan stemmen: ‘Hé dakhoas, laat je jonge stem vandaag horen’

In Utrecht hangen sinds deze week allerlei teksten die jongeren moeten stimuleren te gaan stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. De actie is verzonnen door de stadsambassadeurs van Thirty030.

In onder andere bushokjes en op reclameborden op straat zijn teksten te lezen als: ‘Hé Dakhoas, laat je jonge stem vandaag horen!’ en ‘Hé Wijffie, er is gestreden voor ons stemrecht. Let’s make them proud!’.

Jonge stem

De ambassadeurs van Thirty030 vertegenwoordigen naar eigen zeggen de jonge stem van de stad en zij vinden het dan ook belangrijk dat jongeren van zich laten horen tijdens deze verkiezingen. Dat doet deze doelgroep namelijk nog steeds te weinig volgens Thirty030. De 18-jarige Eva van Thirty030 vindt dan ook dat meer jongeren naar de stembus moeten.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

“Ik mag dit jaar voor het eerst mijn stem uitbrengen en eindelijk echt van mij laten horen. Stemmen is in mijn ogen een fundamenteel onderdeel om jezelf te ontwikkelen, naar de meningen van anderen te luisteren en uit je eigen bubbel te komen. Dat is in het begin misschien eng, maar dat maakt je wel een volwaardig persoon. Laat dus van je horen.”

Syrië

Abdelilah (25) komt uit Syrië en woont sinds 2017 in Utrecht. Hij mag weliswaar nog niet stemmen, maar hij gebruikt zijn stem wel om jongeren aan te sporen naar de stembus te gaan. “Door de oorlog in mijn thuisland heb ik nog nooit kunnen stemmen. Stemmen is voor mij dus een droom die ik wil ervaren. Misschien denk je als jong iemand dat je stem niet telt, maar jouw stem doet er wel degelijk toe!”

Met de leus ‘Hé jochie, ik mag nu nóg niet stemmen, maar jij wel. Gebruik die stem!’ probeert hij aandacht te trekken van jongeren en hoopt hij dat de vertegenwoordiging van jongeren dit jaar hoger zal zijn dan voorgaande jaren tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Stembureaus

Sommige stembureaus in Utrechter zijn al sinds maandag geopend, zodat ouderen en mensen die in de risicogroep van het coronavirus vallen, op een rustig moment kunnen stemmen. Ook vandaag kan dat weer. Woensdag zijn alle stembureaus geopend, dan kan iedereen zijn of haar stem uitbrengen.