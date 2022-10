Tienduizenden auto’s kunnen tijdelijk niet over Marnixlaan in Utrecht; weg wordt ingericht als Westelijke Stadsboulevard

Een van de grote verkeersaders van Utrecht is sinds woensdag afgesloten. 30.000 auto’s rijden er dagelijks over de Marnixlaan maar die moeten tot 31 oktober een andere route zoeken. De weg en kruisingen worden omgetoverd tot de Westelijke Stadsboulevard, een project dat meerdere jaren gaat duren om af te ronden.

“Daar moeten wel een paar pylonen staan”, roept Dave van Schaick als hij ziet dat er vlakbij een fietspad een gat wordt gegraven. Als omgevingsmanager is hij dagelijks druk om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden worden afgestemd met het verkeer en de buurt. Hij werkt voor KWS Infra, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de aanleg van de Westelijke Stadsboulevard.

De werkzaamheden aan de wegen tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug zijn al een aantal maanden in volle gang. De herinrichting van de Westelijke Stadsboulevard is onderdeel van de plannen van de gemeente om automobilisten in de toekomst zoveel mogelijk via de ring naar hun bestemming te laten rijden en om meer ruimte te maken voor voetgangers en fietsers. Niet alleen worden de wegen aangepast, maar ook de grote kruising krijgt een metamorfose. Bijna het hele traject van vier kilometer wordt aangepast en gaat van in totaal vier rijbanen naar twee.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De verschillende wegen waaraan gewerkt wordt zijn veelal drukke straten. “Op de Marnixlaan rijden dagelijks 30.000 auto’s”, vertelt Rene Spriensma van de gemeente Utrecht. “De weg is nu volledig afgesloten en daar zitten maanden aan voorbereiding in.”

De eerste ochtendspits met een afgesloten weg lijkt zonder veel trammelant te zijn verlopen. “Het scheelt natuurlijk ook wel dat het vakantie is, dat hebben we ook zo gepland. Maar we hebben ook groots ingezet op communicatie, om zo veel mogelijk mensen te vertellen dat de afsluiting eraan komt, wat de gevolgen zijn en welke alternatieve routes er zijn. We hebben regelmatig overleg met belangengroepen en via een app kan iedereen de werkzaamheden volgen. Natuurlijk komen er altijd wel wat meldingen binnen van mensen die last van de werkzaamheden hebben, maar het zijn er niet veel gelukkig.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Het werk aan de Westelijke Stadsboulevard wordt in fases uitgevoerd. Deze afsluiting moet 31 oktober afgerond zijn, dan moet het grootste gedeelte van dit stuk weg klaar zijn. Van Schaick: “Daarvoor wordt 24 uur per dag doorgewerkt. Overdag zijn we met ongeveer veertig personen bezig, en in de nachten met ruim tien mensen. De werkzaamheden die het meeste geluid produceren proberen we zoveel mogelijk overdag te doen. Maar als er ‘s nachts wordt gewerkt dan heb je als aanwonende daar wel gewoon last van.”

Dat laatste erkent ook een buurtbewoner: “Afgelopen nacht was ik om het uur wakker, maar er moet toch gewerkt worden.” Bouwlogistiek is het ook wel een uitdaging, zegt Van Schaick: “Het is natuurlijk ook een verschil of je in een weiland iets bouwt, of midden in een drukke stad.”

Minder autoverkeer

Een groot gedeelte van de Marnixlaan blijft nog tot met 31 oktober 06.00 uur afgesloten, dan kunnen de tienduizenden auto’s weer de weg op. Het idee is overigens dat er uiteindelijk minder autoverkeer zal zijn op de Westelijke Stadsboulevard, automobilisten kunnen de komende dagen dus al even wennen aan alternatieve routes. De totale herinrichting van het vier kilometer lange traject moet eind 2024 klaar zijn.