Tientallen demonstranten opgepakt bij restaurant Waku Waku

Tientallen mensen zijn op woensdagavond gearresteerd voor het restaurant Waku Waku in Utrecht. Sinds vanmiddag is demonstreren voor de deuren niet meer toegestaan. Waku Waku weigert mee te werken aan de coronapas.



De Mobiele Eenheid rukte rond 18.00 uur uit om demonstranten uit de omgeving van Waku Waku te weren. Daarbij zijn tientallen demonstranten die weigerden te vertrekken opgepakt en afgevoerd. Ook verschillende actievoerders die pas later aankwamen werden gearresteerd.

De arrestanten zijn in meerdere stadsbussen afgevoerd naar het arrestantencomplex. De politie is ook restaurant Waku Waku binnengetreden. Het Vredenburg was geruime tijd afgesloten voor het verkeer.

De politie laat weten dat demonstranten moesten vertrekken bij Waku Waku, omdat de burgemeester verboden heeft daar te demonstreren. “Er is ruim de tijd gegeven om naar de aangewezen demoplek (Jaarbeursplein, red.) te gaan”, aldus de politie.

Vanaf begin van de avond is de politie in verbinding geweest met demonstranten om ze te wijzen op het feit dat demonstreren voor #wakuwaku door de burgemeester niet is toegestaan. Er is ruim de tijd gegeven om naar de aangewezen demoplek te gaan. VERVOLG — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) September 29, 2021

Afgelopen dagen verzamelden honderden sympathisanten zich voor de deur van restaurant Waku Waku om de eigenaren hun steun te betuigen. Het restaurant moest maandag op last van de burgemeester de deuren sluiten omdat de eigenaren weigeren coronatoegangsbewijzen te controleren. Inmiddels is dit de derde dag waarop mensen protesteren tegen de sluiting.