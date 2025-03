Trappen van Moreelsebrug naar perrons Utrecht Centraal stap dichterbij, mogelijk in 2027 af

De trappen die mogelijk vanaf de Moreelsebrug naar Utrecht Centraal worden gebouwd, zijn weer een stap dichterbij. Als de gemeenteraad instemt, en daar heeft het alle schijn van, zijn de trappen in 2027 of 2028 af. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft namelijk afspraken gemaakt met ProRail en de NS over de bouw.

Het gaat om zes trappen, inclusief toegangspoortjes en reizigersinformatie. ProRail zal de trappen gaan bouwen, mits de raad groen licht geeft. Het college zegt nu een ‘overeenstemming’ te hebben met de NS en ProRail over ‘de uitgangspunten en voorwaarden’ van een voorstel.

Als de raad vóór 1 juli 2025 beslist, kunnen treinreizigers waarschijnlijk ergens tussen eind 2027 en eind 2028 vanaf de Moreelsebrug naar de sporen 5 tot 21. De sporen 1 tot en met 4 zijn niet toegankelijk, omdat deze perrons stoppen onder de OV-terminal en

niet doorlopen tot onder de brug.

De Moreelsebrug over de treinsporen tussen de Croeselaan en Moreelsepark werd in 2016 geopend. Sindsdien wordt er ook al gesproken over de mogelijkheid van trappen naar de treinperrons. Daar was het nodige gesteggel om, onder meer vanwege de eigenaar van Hoog Catharijne. Ook was het lang de vraag wie er zou opdraaien voor de kosten van de bouw van de trappen.

‘Langgekoesterde wens’

Verantwoordelijk wethouder Eelco Eerenberg is blij dat er schot in de zaak zit. “De komst van trappen naar de treinperrons vanaf de Moreelsebrug is een langgekoesterde wens van veel Utrechters, van de gemeenteraad én partijen in het Stationsgebied”, zegt de wethouder. “We hebben de afgelopen jaren heel veel en intensief met ProRail en NS gesproken om dit voor elkaar te krijgen voor de stad! Heel fijn dat we daar nu samen met elkaar uit zijn gekomen.”

Met de komst van de trappen moet Utrecht Centraal makkelijker te bereiken zijn en moeten inwoners van Merwede en Beurskwartier ook een kortere reistijd hebben. De verwachting is dat op termijn 20.000 tot 25.000 treinreizigers elke dag gebruik zullen maken van de nieuwe zuidelijke toegang.