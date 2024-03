Twee onderdelen van plan voor Weerdsingel aangepast na reacties en dat zijn niet het asfalt en het kruispunt

Het plan voor de herinrichting van de Weerdsingel Oostzijde in Utrecht is na reacties van omwonenden op twee punten aangepast. Zo komen de fietsenrekken op andere plekken en wordt het wandelpad rechtgetrokken. In een deel van de reacties werd gevraagd voor het behoud van de rotonde en klinkers, maar deze onderwerpen stonden volgens de gemeente niet ter discussie.



Er wordt al jaren gesproken over de herinrichting van de Weerdsingel Oostzijde en dan met name over de rotonde bij de Noorderbrug en de verharding van de weg, de twee grote pijnpunten van het dossier. De gemeente wil de rotonde vervangen door een kruispunt en de klinkers door rood asfalt (met een klinkerstrook in het midden). Een groep bewoners ziet dit echter vanwege uiteenlopende redenen helemaal niet zitten.

Zo is nu in de reacties bijvoorbeeld te lezen dat asfalt het historisch aanzicht aantast en ook zou asfalt minder duurzaam zijn dan klinkers. “Asfalt is minder duurzaam dan klinkers, vraagt meer onderhoud, is milieubelastend en moet over tien jaar al eer vervangen worden”, meent een van de mensen die heeft gereageerd op de plannen.

Reacties

Een herinrichting kent meerdere fases, waarin het ontwerp steeds concreter wordt. Op verschillend momenten in dat proces kunnen omwonenden en andere belanghebbenden reageren op de plannen, en dat kon nu ook weer op de ideeën voor de Weerdsingel Oostzijde. Volgens het college van B&W hebben veertig mensen gereageerd. “Een deel van de reacties vraagt om behoud van de rotonde en de keuze voor klinkers als verharding. Deze onderwerpen stonden in deze ronde echter niet meer ter discussie.”

Wat wel ter discussie stond en wat wel is aangepast zijn de plekken van de fietsenrekken. “Méér nabij de kruising met de Koekoek- en Duifstraat, en iets minder tussen de Bellamystraat en de Hopakker, waar de woningen een voortuin hebben.” En ook wordt het wandelpad tussen de weg en het water rechtgetrokken. “Zodat we geen graafwerk nabij de boomwortels hoeven uitvoeren.”

Binnenstadsas

De Weerdsingel Oostzijde moet volgens de gemeente opnieuw worden ingericht omdat het een herkenbare fietsroute moet worden, met meer groen. “Het verbeteren van de fietsroute betekent een vermindering van de groei van het fietsverkeer over de binnenstadsas met ongeveer 30 procent.” Om ook daadwerkelijk herkenbaar te zijn als fietsroute komt er rood asfalt met in het midden een strook van klinkers. De rotonde maakt plaats voor een voorrangskruising zodat fietsers op deze route voorrang hebben.

De volgende stap in het proces is het vaststellen van het definitieve ontwerp. Dit is volgens het college een ‘technische vertaling’ van de plannen die er nu liggen. “We verwachten het definitieve ontwerp eind dit jaar gereed te hebben, zodat de uitvoering in de loop van 2025 van start kan.”