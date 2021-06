Utrecht heeft een eigen prentenboekenactie; Max en de Maximonsters om weg te geven

Utrechters kunnen bij Broese en Bruna Overvecht voor 2,50 euro een exemplaar van Max en de Maximonsters kopen, waarna het boek wordt gegeven aan kinderen uit gezinnen waar weinig tot niet wordt gelezen. Het is een extra invulling van de landelijke campagne Geef een prentenboek cadeau.

De landelijke campagne gaat morgen van start en heeft als doel om ruim een half miljoen boeken weg te geven. In Utrecht is een extra mogelijkheid bedacht, in plaats van dat klanten een boek kopen en dat zelf weggeven kunnen Utrechters een boek kopen waarna dat door Taal Doet Meer, Bibliotheek Utrecht en aanbieders van voorschools onderwijs uitgedeeld wordt. Op deze manier moeten ook kinderen in gezinnen waar normaal niet gelezen wordt een boek krijgen.

‘Ontzettend veel’

De PvdA Utrecht is ook betrokken bij het initiatief. PvdA raadslid Hester Assen: “Lezen is leuk! Op jonge leeftijd genoot ik al van alle nieuwe werelden die ik via een boek ontdekte. Maar behalve leuk is lezen ook goed voor de (taal)ontwikkeling van kinderen. Dat geldt ook voor voorgelezen worden. En lang niet alle kinderen groeien op in een gezin waar gelezen wordt. Daarom hoop ik dat ontzettend veel mensen een extra boekje kopen, bestemd voor kinderen die dat niet vanzelf krijgen.”

Mensen kunnen in Broese en Bruna Overvecht een extra prentenboekje kopen voor 2,50 euro. Organisaties uit de stad zoals Taal Doet Meer, Bibliotheek Utrecht en aanbieders van voorschools onderwijs zorgen er samen met PvdA Utrecht voor dat de extra boekjes terecht komen bij de kinderen die hier heel blij mee zijn.