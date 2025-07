Utrecht maakt toch wat geld vrij voor Demkabrug; daarmee is de nieuwe fietsverbinding er nog niet

Er wordt toch 300.000 euro beschikbaar gesteld om voorbereidingen te treffen voor een nieuwe fietsverbinding bij de Demkabrug naar Lage Weide. Een voorstel hiertoe van de VVD kreeg unanieme steun in de gemeenteraad in Utrecht. Voor de daadwerkelijke aanleg van de fietsverbinding is echter nog vele miljoenen euro’s nodig.

De bereikbaarheid van bedrijventerrein Lage Weide is al jaren onderwerp van gesprek. Ondernemers die daar zijn gevestigd klagen al jarenlang over de slechte bereikbaarheid met de fiets, met name via de Demkabrug. In 2019 werd hierover al eens de noodklok geluid.

Recent hebben ondernemers zich verenigd, onder de naam Partij Infrastructuur Lage Weide, met als doel het oprichten van een politieke partij. Ze willen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

“We vragen al tien jaar om actie. Wat we krijgen, zijn rapporten en vage beloftes. Dus als de gemeente ons niet serieus neemt, dan gaan we zélf het stadhuis in,”

aldus de voorzitter van de ondernemersvereniging.

Timing

De timing van de oprichting was niet toevallig, maar een reactie op de Voorjaarsnota 2025, die deze week op de agenda van de gemeenteraad stond. In deze financiële plannen werd voorgesteld om de investering in de Dom-tot-Damroute, waarvan de Demkabrug onderdeel is, voorlopig uit te stellen.

Tijdens de behandeling in de gemeenteraad werd toch een potje met geld gevonden voor de Demkabrug, op initiatief van de VVD. Doordat de bouw van het Jaarbeurspleingebouw Oopen is uitgesteld, is er geld vrijgekomen dat elders kan worden ingezet. Zo is er 300.000 euro beschikbaar gesteld voor de voorbereidingen van een nieuwe fietsverbinding bij de Demkabrug. De raad stemde unaniem in met dit voorstel van de VVD.

Dit is echter nog maar een eerste stap. Voor de daadwerkelijke aanleg van de fietsverbinding moet er naar schatting tussen de 12 en 25 miljoen euro worden uitgetrokken, afhankelijk van het type verbinding dat wordt gekozen.