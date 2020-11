Utrecht op plek 12 op ranglijst gezondste steden van Nederland

De stad Utrecht is in een onderzoek van adviesorganisatie Arcadis naar gezondheid van Nederlandse steden op de twaalfde plaats geëindigd. Ook de drie andere grote steden vallen buiten de top-10.

Arcadis heeft van twintig gemeentes in kaart gebracht hoe het ervoor staat op het gebied van gezondheid. Een onderzoek van het RIVM diende hiervoor als basis. Daarin staat een reeks kenmerken van een gezonde stad. Ook werden 250 professionals uit verschillende vakgebieden gevraagd wat ze verstaan onder een gezonde stad.

Kenmerken

Het bedrijf onderzocht uiteindelijk twintig kenmerken waar een gezonde stad aan moet voldoen. In het onderzoek stond de vraag centraal hoe de fysieke omgeving van steden bijdraagt aan gezondheid. Er werd onder meer gekeken naar de mate van gezondheid van de gebouwde omgeving, mobiliteit, buitenruimte en het milieu.

Utrecht scoort relatief goed in de categorieën ‘gezonde gebouwde omgeving’ (plek 4) en ‘gezonde mobiliteit’ (plek 3), maar op het gebied van ‘gezonde buitenruimte valt er volgens het onderzoek nog veel te verbeteren. Utrecht eindigt daar op de zestiende plaats en in de categorie ‘gezond milieu’ op de achttiende plaats.

Groningen

Groningen blijkt op basis van de in het onderzoek onderzochte kenmerken het gezondst, gevolgd door Nijmegen en Maastricht. Tilburg, Rotterdam en Zaanstad eindigen op de gedeelde negentiende en daarmee laatste plaats.

Opvallend is volgens Arcadis ‘de afwezigheid van de grote steden’ in de top-10 van de lijst. Utrecht eindige als twaalfde, Den Haag als vijftiende, Amsterdam als zeventiende en Rotterdam als negentiende. Amersfoort is de enige stad uit de regio Utrecht die in de top-10 voorkomt, op plek 5.

Zelf het onderzoek bekijken? Dat kan in deze pdf.