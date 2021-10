Utrecht vangt vanaf vandaag 48 asielzoekers op in hotel City Center Lodge en de Singelkerk

De 48 asielzoekers die in de gemeente Utrecht worden opgevangen, worden ondergebracht in kamers in het hotel City Center Lodge Utrecht en in de koffiezaal van de Singelkerk aan de Wittevrouwensingel. De gemeente geeft met de opvang gehoor aan een oproep van het kabinet van afgelopen vrijdag.

Den Haag riep vrijdagavond iedere provincie op om honderd vluchtelingen op te vangen voor maximaal vier weken. De gemeente Utrecht gaf gehoor aan de oproep en ging op zoek naar ‘opvangfaciliteiten met een basiskwaliteit – zoals hotelkamers’.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft inmiddels laten weten graag gebruik te maken van het aanbod van de gemeente. De 48 vluchtelingen die in Utrecht worden opgevangen, komen daar vandaag aan.

In zowel het City Center Lodge als in de Singelkerk is toezicht. Naast beveiliging en een locatie-coördinator zijn er overdag gastheren en gastvrouwen aanwezig. Beide locaties zijn alleen toegankelijk voor mensen die in de noodopvang verblijven en betrokken medewerkers. De gemeente heeft omwonenden van de locaties via een wijkbericht op de hoogte gebracht en uitgenodigd voor een inloopavond later deze week.

Holland Casino

Verder zegt de gemeente in de regio gesprek te blijven voeren om ook op andere plekken in omliggende regiogemeenten extra asielopvangplekken te realiseren. In Utrecht opent ook nog een noodopvang in het voormalig pand van Holland Casino. De planning was om die locatie volgende maand te openen, maar de gemeente laat nu weten dat dat eind dit jaar of begin volgend jaar wordt.