Utrechters mogen aankomende jaarwisseling vuurwerk afsteken; verbod laat op zich wachten

Tijdens de aankomende jaarwisseling kunnen consumenten in Utrecht nog steeds op verschillende plekken vuurwerk afsteken. Wel komen er meer vuurwerkvrije zones bij en wil de gemeente alternatieve buurtinitiatieven stimuleren. “Dit zien we als een belangrijke tussenstap richting een algeheel vuurwerkverbod.”

Tijdens de twee voorgaande jaarwisselingen gold er vanwege de coronamaatregelen in Nederland een vuurwerkverbod. In de nacht van 31 december 2020 op 1 januari 2021 werd dit volgens de gemeente ‘redelijk’ nageleefd. De afgelopen jaarwisseling liet echter een ander beeld zien. “Zowel voorafgaand aan maar ook tijdens de jaarwisseling was sprake van massaal afsteken van (illegaal) vuurwerk”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Uit een eerder onderzoek kwam naar voren dat 53 procent van de Utrechters geen voorstander is van het ‘ongelimiteerd afsteken van vuurwerk door particulieren’. Echter het ‘massaal’ afsteken van vuurwerk tijdens afgelopen jaarwisseling – ondanks het verbod – laat volgens de gemeente zien dat draagvlak voor zo’n vuurwerkverbod ‘nog steeds een belangrijk punt van aandacht is’.

Draagvlak

Uit meerdere onderzoeken zou naar voren zijn gekomen dat het draagvlak toeneemt wanneer er een centraal evenement wordt georganiseerd, met bijvoorbeeld een vuurwerkshow. Zo’n viering zou echter ongeveer een half miljoen euro kosten en er zijn veel mensen nodig om alles in goede banen te leiden. Hiervoor zijn dit jaar volgens de gemeente geen middelen beschikbaar.

Daar komt nog eens bij dat de Tweede Kamer een initiatiefvoorstel voor een landelijk vuurwerkverbod vorige maand heeft verworpen. Bij de stappen die de gemeente tot nu heeft gezet om een lokaal vuurwerkverbod in te voeren werd verondersteld dat er werd ‘voorgesorteerd’ op een landelijk verbod. “Geconstateerd moet worden dat van een landelijk vuurwerkverbod, in ieder geval de komende periode, geen sprake zal zijn.”

Alternatieven

Aankomende jaarwisseling wordt daarom – wat eigenlijk ook het plan was voor afgelopen keer, maar niet door kon gaan vanwege het landelijke vuurwerkverbod – ingezet op ‘vuurwerkvrije alternatieven’. Ook worden de vuurwerkvrije zones verder uitgebreid.

Uiteindelijk werkt de gemeente toe naar een algeheel vuurwerkverbod. Voordat het zover is moet onder meer het beleid voor de handhavers op orde zijn. Dat is nu bijvoorbeeld nog niet het geval.