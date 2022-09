Utrechtse binnenstad zondag moeilijk bereikbaar tijdens zeventigste editie van de Singelloop

De zeventigste editie van de Singelloop vindt zondag plaats en dat maakt de binnenstad van Utrecht die dag lastig te bereiken. De deelnemers van het hardloopevenement kunnen verschillende afstanden lopen en starten op de Catharijnesingel. De hele route is verkeersvrij.

Nadat de Utrechtse Singelloop vorig jaar voor het tweede jaar op rij werd verplaatst vanwege corona, gaat die dit jaar wel door. Dat betekent wel dat onder meer het busverkeer in het centrum, Zuilen en Overvecht zondag ‘ernstig verstoord’ is, zo meldt U-OV.

Sommige lijnen rijden via een andere route of helemaal niet. Door de Singelloop kunnen de bussen niet door de binnenstad rijden. “Helaas zijn ook de mogelijkheden voor omleidingen zodanig beperkt (ook door werkzaamheden elders in de stad) dat we tijdens de Singelloop niet of nauwelijks meer van en naar Zuilen en Overvecht kunnen rijden”, is te lezen op de site van de vervoerder.

Daar is ook een overzicht van de wijzingen in de dienstregeling op zondag tussen 11.00 uur en 18.00 uur. Zo rijdt lijn 1 alleen tussen Utrecht Centraal en Hoograven. Lijn 2, 3 en 6 rijden niet.

‘Op voorhand onze excuses’

De organisatie van de Singelloop adviseert deelnemers en toeschouwers om zoveel mogelijk het openbaar vervoer of de fiets te gebruiken. “Start- en finishlocatie zijn bij het Moreelsepark naast Centraal Station Utrecht en dus gemakkelijk bereikbaar”, schrijft de organisatie. “Houd er rekening mee dat veel wegen zijn afgesloten en het druk zal zijn in de stad.”

Op de site van het hardloopevenement is een kaartje te vinden met daarop alle wegafsluitingen en oversteekplaatsen. Zo is de Catharijnesingel zondag van 07.00 uur tot 18.00 uur afgesloten.

“Wij willen niet nalaten je op voorhand onze excuses aan te bieden voor eventuele overlast als gevolg van de tijdelijke afsluitingen op zondag 2 oktober en danken je bij voorbaat voor je medewerking en begrip”, meldt de organisatie.

