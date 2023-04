Utrechtse Watertoren aan Amsterdamsestraatweg genomineerd voor ‘Beste Gebouw van het Jaar 2023’

De Watertoren aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht is genomineerd voor de architectuurprijs ‘BNA Beste Gebouw van het Jaar 2023’. De architectuurprijs wordt uitgereikt door de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, voor het gebouw ‘met de meeste meerwaarde voor mens en maatschappij’. In totaal zijn twaalf gebouwen genomineerd.

Na jaren van leegstand heeft de watertoren een nieuwe bestemming gekregen. Zecc Architecten heeft het ontwerp gemaakt voor de transformatie tot woonhuis, 3 studio’s en en een commerciële ruimte op de begane grond. De restauratie van het woonhuis is vorig jaar afgerond. Vrijwel direct na het afronden van de restauratie sleepte de watertoren aan de Amsterdamsestraatweg al een andere prijs in de wacht: de Watertorenprijs 2022.

“Boven in de watertoren, in het voormalige waterreservoir, is een woning van 400 vierkante meter over zes bouwlagen. In de ‘reis’ naar boven zijn onderin de meer besloten functies gelegd zoals logeerkamers, ontspanningsruimte en bergruimte. Naar boven toe wordt de ruimte steeds opener en ontstaat er een spectaculaire opeenvolging van vloeren, vides en uitzichten”, zo staat omschreven op de website van BNA. “De uitdaging lag vooral in het maken van goede daglichtopeningen, een mooie buitenruimte met uitzicht op de Dom en een goede ontsluiting.”

Categorieën

Dit jaar werden er 109 projecten ingezonden, waarvan er twaalf zijn genomineerd door de jury. Deelname staat open voor alle bureaus die lid zijn van de BNA en alle andere binnen- en buitenlandse architectenbureaus, zolang het project maar in Nederland staat. “BNA Beste Gebouw van het Jaar maakt de meerwaarde van architectuur zichtbaar. Niet de beste architect of het mooiste gebouw. Juist gebouwen met meerwaarde voor omgeving, gebruiker en maatschappij vallen in de prijzen”, zo is te lezen op de website van de Branchevereniging.

De twaalf nominaties worden onderverdeeld in vier categorieën. De particuliere Utrechtse Watertoren van Zecc Architecten is genomineerd in de categorie ‘Particuliere Woonbeleving’. Andere genomineerden zijn onder meer het Jakoba Mulderhuis van de Hogeschool van Amsterdam in de categorie ‘Stimulerende Omgevingen’, Duurzame sociale woningbouw Den Bosch in de categorie ‘Leefbaarheid en Sociale Cohesie’ en de Eindhovense BunkerToren in de categorie ‘Identiteit en Icoonwaarde’.

Stemmen

De Beste Gebouw van het Jaarverkiezing heeft naast de vakjuryprijs een publieksprijs. Met de bekendmaking van de genomineerden begint ook de periode dat het publiek kan stemmen via www.gebouwvanhetjaar.nl. Het winnende gebouw wordt bekendgemaakt op 11 mei.