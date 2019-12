Van sardientjesbus naar proppen in de tram: de Uithoflijn rijdt nu echt

De trams op de Uithoflijn worden maandagochtend goed gebruikt tijdens de eerste officiële dag. Het was voor veel passagiers nog onwennig en ook het personeel keek soms vragend om zich heen, maar de volle trams vertrokken met regelmaat naar het Utrecht Science Park.

De trams brengen vooralsnog niet de gewenste rustige rit naar het Utrecht Science Park. Buslijn 12 werd door veel mensen bekritiseerd door de enorme drukte, maar ook in de trams is het proppen en staan tijdens de spits. “Doorlopen naar voren, doorlopen”, roepen medewerkers in koor op de halte.

Veel passagiers zijn wel wat gewend en veel geklaagd wordt er niet. Laura uit Dongen werkt op de Universiteit Utrecht en pakte twee keer in de week buslijn 12. Nu staat ze te wachten op tram. “Ik vond buslijn 12 niet echt oncomfortabel, natuurlijk moest ik meestal staan en was het wat wiebelig maar ik vond het niet erg. De tram ziet er wel mooi uit. Ik ben vooral blij als de tram ook duurzamer is als de bus.”

De tram rijdt net voor de neus van Laura weg en nu moet ze eigenlijk naar een andere halte lopen waar de eerstvolgende tram vandaan rijdt. Het gebeurt vaker tijdens de eerste maandagochtend van de tram. Er zijn twee haltes waarvan tram 22 naar de Uithoflijn rijdt, maar als de trams te vol zijn, moeten tientallen reizigers omlopen naar de andere halte om daar in te stappen.

De tram vertrekt om de zes minuten richting het Utrecht Science Park en doet er 19 minuten over. Sam en Alec staan samen op de tram te wachten. “We waren eerst nog de verkeerde kant opgelopen, richting de bus.” Ze kijken naar de drukte: “Ach, we zijn het wel gewend. Er passen in ieder geval meer mensen tegelijk in de tram.”

Afgelopen zaterdag werd de tram feestelijk in gebruik genomen. “Mensen hebben veel tolerantie opgebracht en bedankt daarvoor. We hebben het samen met bloed, zweet en tranen voor elkaar gekregen”, zei wethouder Lot van Hooijdonk.

Op zaterdag werd er ook gedemonstreerd door tientallen ouders en hun kinderen bij de kruising Weg tot de Wetenschap en de Platolaan. Zij maken zich zorgen over de veiligheid.