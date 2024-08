Voorbereidende werkzaamheden voor bouw van Smakkelaarspark in Utrecht komende week na jaren vertraging van start

De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van project Smakkelaarspark gaan volgende week beginnen. Het jaartal dat het project klaar zou zijn schoof de afgelopen tijd steeds verder op, maar nu moet de bouw dus echt binnenkort gaan starten. Als alles volgens planning verloopt, is het project in 2026 klaar.

Op het Smakkelaarsveld komen twee gebouwen met in totaal zo’n 169 woningen, een kantoorgebouw, horeca en een park. Ook wordt binnen dit project de Leidse Rijn doorgetrokken en worden er twee bruggen gebouwd.

De start van het bouwproject werd jaren uitgesteld, onder meer vanwege stijgende bouw- en energiekosten en dalende beleggingswaarde. Daar komt bij dat Smakkelaarsveld een complexe locatie is, omdat het langs het spoor ligt en er bovenop een bus- en trambaan wordt gebouwd.

Aangepast ontwerp

Voor het project werd uiteindelijk een aangepast ontwerp gemaakt, waardoor de kosten tijdens de bouw omlaag kunnen. Zo worden er onder meer andere materialen in de gevels gebruikt. Om de opbrengsten omhoog te krijgen zijn er extra appartementen en kantoorruimte toegevoegd. Begin dit jaar werd ook duidelijk dat de gemeente Utrecht bereid is om mee te betalen als blijkt dat er nog steeds tekorten zijn.



De precieze startdatum van de bouw is nog niet bekend, omdat er nog een oplossing gevonden moet worden voor problemen zoals netcongestie. De ontwikkelaar en de gemeente Utrecht zijn samen op zoek naar een oplossing hiervoor. De verwachting is dat de bouw dit najaar kan beginnen.

Wel beginnen volgende week dus de voorbereidende werkzaamheden. “Andere seinen staan op groen: er is een aannemer, de woningen en kantoren zijn in de verkoop en de omgevingsvergunning is vorig jaar aangevraagd”, staat op projectwebsite CU2030.

Omleiding

Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 augustus – met zaterdag 24 augustus als uitloop –zijn er werkzaamheden bij de tram- en busbaan tussen de Leidseveertunnel en de Daalsesingel, aan de kant van de kantoren. Het doel hiervan is om extra ruimte te maken voor de bouwwerkzaamheden op het Smakkelaarsveld. In de herfstvakantie volgen nog aanpassingen aan de tram- en busbaan zelf.

Voetgangers kunnen langs de werkzaamheden, maar fietsers worden van 19 tot en met 23 augustus omgeleid. De omleiding loopt via de Nieuwe Daalstraat en de Knipstraat. Tussen de haltes Utrecht Centraal Centrumzijde en Jaarbeursplein rijden geen trams en bussen worden omgeleid naar busstation Centrumzijde.