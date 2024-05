Voorlopig stop op nieuwe nachthoreca in Nobelstraat in Utrecht; andere maatregelen te duur

De komende twee jaar wil de gemeente Utrecht geen nieuwe nachthoreca in de Nobelstraat toestaan. Andere maatregelen worden als te duur bestempeld. Er volgen geen ingrepen ‘die de identiteit van deze straat wijzigen’. Dat laat de gemeente weten.

Er wordt al langer gesproken over de Nobelstraat en omgeving. Een deel van de omwonenden ervaart geluidsoverlast in de late avond en de nachtelijke uren. De Nobelstraat is een drukke straat in de binnenstad, met nachthoreca, openbaar vervoer en fietspaden.

De gemeente ging in gesprek met omwonenden en er werden tijdelijke maatregelen aangekondigd die verlichting moesten geven op korte termijn. Door de gemeente werd eerder al gezegd dat er geen eenvoudige oplossingen zouden zijn en dat de overlast onmogelijk volledig op te lossen zou zijn vanwege de identiteit en functie van de straat.

Vorig jaar werden wel tijdelijk horecastewards ingezet en werden er gedragsregels opgesteld voor de nachtelijke horecabezoekers. Ook gingen boa’s, politie en portiers met elkaar het gesprek aan om sneller te kunnen afstemmen. Een andere maatregel is het verwijderen van fietsen die al te lang in de straat en omgeving staan. De gemeente heeft vervolgens enquêtes gehouden over de ervaren overlast, waaruit een wisselend beeld naar voren kwam.

Lange termijn

Parallel aan de kortetermijnmaatregelen is onderzocht of er ook maatregelen zijn die de overlast op de lange termijn kunnen oplossen. De gemeente staat daarbij voor een dilemma, is te lezen. Dat heeft onder meer te maken met kosten. Een herinrichting van de straat kost enkele miljoenen euro’s, het bouwen van een nieuwe fietsenkelder loopt ook op tot meer dan tien miljoen euro en het inzetten van horecastewards kost een paar ton per jaar.

De gemeente is nu geen voorstander van deze acties. “Ondanks dat deze maatregelen kunnen bijdragen aan het verzachten van de ervaren overlast in de Nobelstraat, staan de hoge investeringen van deze maatregelen niet in verhouding tot het gewenste effect en lossen zij afzonderlijk de ervaren overlast niet op.”

Ook ziet het college dat er behoefte is aan nachthoreca in Utrecht: “Hierdoor komen er voor de Nobelstraat geen ingrepen die (beleids)wijzigingen vergen en die de identiteit van deze straat wijzigen. Wij realiseren ons dat met onze keuze er bewoners zijn die blijvend overlast ervaren, ondanks de inspanning van het afgelopen jaar.”

Wel blijven weesfietsen verwijderd worden, komen er extra fietsparkeerplaatsen op het Janskerkhof en blijft Handhaving en Toezicht de situatie in de gaten houden. Ook wil de gemeente de komende twee jaar geen nieuwe nachthoreca zien in de Nobelstraat. Eventuele vergunningsaanvragen zullen dan geweigerd worden. De maatregel heeft geen invloed op bestaande horecazaken.