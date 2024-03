Weer is er een ‘bangalijst’ in Utrecht in omloop

Voor de tweede keer in korte tijd gaat er een ‘bangalijst’ in Utrecht rond. Net als op de vorige lijst staan hier verschillende vrouwen op, met contactgegevens en beoordelingen.

De herkomst van de nieuwe zogenoemde bangalijst is onduidelijk. De vorige presentatie was opgesteld door leden van het Utrechtsch Studenten Corps (USC), maar de studentenvereniging laat nu weten: “We hebben geen enkele aanleiding om te denken dat dit vanuit leden van het USC komt en er zijn concrete aanwijzingen dat de bron buiten onze vereniging ligt.”

Twee weken geleden ontstond er veel ophef door een document van 32 pagina’s met de titel Grietenpresentatie jaartje 23′. De presentatie bevat tientallen pagina’s over vrouwelijke studenten met beledigende en seksueel aanstootgevende teksten geschreven. Er is ook een apart hoofdstuk waarin vrouwen worden genoemd die juist niet ‘in de smaak vallen’. Er staan foto’s, adressen en telefoonnummers in.

Sinds afgelopen nacht gaat er een nieuwe lijst rond. RTL Nieuws schrijft dat er in de introductie dreigende teksten staan, dat er nog meer lijsten volgen en de ‘heksenjacht’ op de makers van de eerdere lijst moet stoppen. Daarnaast meldt RTL Nieuws dat verschillende ouders van vrouwen op de nieuwe lijst zich bij advocaat Ina Brouwer hebben gemeld.

Reactie USC

Het USC schrijft verder over de nieuwe lijst: “De mail is gericht aan meerdere mailadressen van mensen buiten het USC, vermoedelijk met het doel deze zo snel mogelijk bij een groot publiek te verspreiden. Deze mail is geschreven op een manier die de schijn moet laten ontstaan dat deze afkomstig is van een groep leden van het USC.”

Het USC benadrukt: “Als er iets is wat afgelopen tijd is gebleken, is het hoe kwetsend en schadelijk dit soort presentaties is voor de vrouwen die hierin genoemd worden. Wij hebben dan ook nauw contact met de politie, waar we dit vanochtend direct hebben gemeld.” De vereniging roept op de lijst niet verder te verspreiden.

Vorige week werd al bekend dat het Openbaar Ministerie onderzoekt doet naar de zaak. Ook hebben meerdere ouders van studenten op de eerdere lijst aangifte gedaan bij de politie.