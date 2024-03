Advocaat slachtoffers Utrechtse ‘bangalijst’: ‘Meerdere aangiftes gedaan tegen studenten USC’

Volgens advocaat Ina Brouwer zijn er vanwege de vorige week verspreide ‘bangalijst’ meerdere aangiftes gedaan tegen studenten van het Utrechtsch Studenten Corps (USC). Dat meldt de Nationale Onderwijsgids. Brouwer is de advocaat van studentes op de lijst en hun ouders.

In de powerpointpresentatie die rondgaat worden eerstejaarsstudenten van vrouwenvereniging UVSV “besproken op basis van hun uiterlijk”. Bij foto’s van de vrouwen staan beledigende en seksueel aanstootgevende teksten. Ook hun huisadressen en telefoonnummers staan in de presentatie. Er is een apart hoofdstuk waarbij vrouwen worden genoemd die weer juist niet ‘in de smaak vallen’. De presentatie zou gemaakt zijn door leden van het Utrechtsch Studenten Corps (USC).

Advocaat Brouwer meldt dat de studentes die in de presentatie voorkomen 18 en 19 jaar oud zijn. Ze zouden het verschillend oppakken, maar volgens Brouwer zitten er veel “nare verhalen” tussen, van studentes die paniekaanvallen hebben, zich isoleren, niet meer over straat durven en weg willen uit Utrecht.

‘Heel bedreigend’

De Nationale Onderwijsgids schrijft over de vader van een van de vrouwen in de powerpointpresentatie. Volgens Brouwer heeft hij de telefoon van zijn dochter ingenomen en is hij geschrokken van de hoeveelheid telefoontjes en appjes van wildvreemde mannen. “Het is heel bedreigend”, aldus de advocaat.

Brouwer laat weten dat er meerdere aangiftes gedaan zijn tegen leden van USC en dat er ook nog aangiftes zullen volgen. Het Openbaar Ministerie liet vorige week al weten een onderzoek te starten naar de ‘bangalijst’. Daaruit moet blijken of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er wordt volgens Brouwer ook een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

‘Veilig klimaat’

Brouwer wacht verder op excuses van de mogelijke daders of hun ouders en vindt het schorsen van enkele leden van USC niet voldoende. Ondertussen probeert ze samen met een groep ouders van de studentes om de lijsten zoveel mogelijk te verwijderen en ‘een veilig klimaat te scheppen voor studentes’.