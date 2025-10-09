Weinig actie tegen overlast parkeergarage Springweg

Er is al geruime tijd sprake van overlast in en rond parkeergarage Springweg in Utrecht. Volgens het college van burgemeester en wethouders (B&W) is de garage een aantrekkelijke plek voor hangjongeren en daklozen, wat regelmatig leidt tot insluiping en diefstal. Deze incidenten krijgen echter vaak geen prioriteit bij de politie vanwege een gebrek aan capaciteit.

Volt, VVD en CDA stelden op 26 augustus schriftelijke vragen aan het college, naar aanleiding van een mail van een bezorgde buurtbewoner. Die wees op achtergelaten afval en een toenemend gevoel van onveiligheid.

De parkeergarage Springweg werd op 2 september 2024 overgedragen aan de gemeente Utrecht. “Al voor de overdacht van de parkeergarage waren er signalen van problemen, onder andere over het aantal auto inbraken”, schijft het college op 9 oktober in de beantwoording van de vragen.

Maatregelen

Om de situatie te verbeteren, zijn kapotte deuren gerepareerd en is de personele aanwezigheid verhoogd. Ook hangen er camera’s bij de ingangen. Toch leiden camerabeelden volgens de raadsleden nauwelijks tot actief onderzoek. De beelden worden vooral achteraf gebruikt na meldingen, waardoor er geen directe handhaving plaatsvindt. Politie en Toezicht & Handhaving surveilleren regelmatig, maar aangiften leiden zelden tot aanhoudingen.

Urinelucht en verloedering

Buurtbewoners en raadsleden klagen over een penetrante urinelucht in de portieken, vooral bij de fietsenstalling in de kelder. Hoewel de gemeente regelmatig schoonmaakt, is de geur in het beton getrokken en daarom nauwelijks te verhelpen.

De garage wordt in 2028 gesloopt. Volgens raadsleden is dat voor buurtbewoners te laat, omdat het de leefbaarheid van de omgeving verslechterd. Het college stelt dat de basisfunctionaliteit op orde is en heeft daarom geen plannen om de buitenkant op te knappen. Wel zijn de trappenhuizen verbeterd en is er een groene gevel aangelegd.

Meer toezicht

De raadsleden pleiten voor meer cameratoezicht en betere toegangsbeveiliging. Vooral vrouwelijke buurtbewoners voelen zich onveilig door groepen hangjongeren in en rond de garage. Het college benadrukt dat de locatie wordt meegenomen in reguliere surveillancerondes. Toch wordt er door ondercapaciteit bij de politie regelmatig geen onderzoek gedaan bij aangiftes.

Ken jij de verhalen achter Catharijne? Gerard Aaftink brengt een boek uit over het onderbelichte stadsdeel en is – in samenwerking met DUIC – een crowdfunding gestart om de productie van het boek te realiseren. Ben je nieuwsgierig naar de rijke geschiedenis van Catharijne en wil je een nieuw beeld van Utrecht? Steun dan de crowdfunding en reserveer ‘Catharijne op een kantelpunt’