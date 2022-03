Zo maakt de gemeente Utrecht de stad toegankelijker

De gemeente Utrecht heeft de afgelopen jaren op meerdere plekken in de stad de toegankelijkheid van plekken en diensten verbeterd. Hiervoor is aan dertien partijen in totaal 145.000 euro subsidie uitgekeerd. Het geld komt uit een budget dat in 2018 beschikbaar werd gesteld om knelpunten in zowel fysieke als sociale toegankelijkheid op te lossen. In samenwerking met het Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht (Solgu) is ook infrastructuur van de gemeente zelf onderhanden genomen.

De subsidies zijn aan een breed scala aan aanpassingen besteed. Er zijn op meerdere plekken deuren, toiletten of toegangshellingen gebouwd en verbouwd, maar ook de toegankelijkheid van bijvoorbeeld websites is verbeterd. Cultuur19, een cultuurhuis in Vleuterweide heeft van het geld een infrarood installatie gekocht waarmee slechthorenden voorstellingen kunnen volgen. Spellenwinkel Subcultures heeft er onder andere een cursus gebarentaal voor hun personeel mee bekostigd.

Openbare ruimte

In samenwerking met het Solgu zijn op de wandelroute van Neude naar Utrecht Centraal de blindengeleidelijnen verbeterd, nadat er signalen kwamen dat deze niet goed op elkaar aansloten. Ook zijn er blindengeleidelijnen aangelegd van de hoofdingang van het Diaconessenziekenhuis naar de nabijgelegen bushalte.

In de omgeving van de kleine treinstations heeft de gemeente in samenwerking met de NS en de provincie meerdere verbeteringen doorgevoerd die door het Solgu zijn aangewezen. Ook hier zijn blindengeleidelijnen verlegd. Verder zijn er borden opgehangen met een looproute naar het ziekenhuis, hebben borden stootranden gekregen en is er een fietspomp verplaatst.

Sociale toegankelijkheid

In de agenda ‘Utrecht voor iedereen toegankelijk’ is naast fysieke toegankelijkheid ook sociale toegankelijkheid opgenomen. Hiermee moeten niet-fysieke barrières aangepakt worden. Voor inwoners met een beperking is het volgens de gemeente belangrijk dat medewerkers een vriendelijke en actieve houding hebben. Ook veiligheid is een belangrijk onderwerp, omdat inwoners met een beperking zich extra kwetsbaar kunnen voelen.

Diensten en activiteiten van de gemeente moeten betaalbaar zijn, en diensten als OV-informatie moet ook offline goed te vinden zijn. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 richtte de gemeente een stembureau in waar alle medewerkers in gebarentaal konden communiceren. Een enquête waarin bewoners gevraagd worden hoe het met ze gaat, is begrijpelijker gemaakt en inmiddels door bijna driehonderd mensen met een verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid ingevuld.

Samen met de stad

In 2022 gaat de gemeente zich samen met zeventien partijen verder inzetten om de stad toegankelijker te maken. In oktober vorig jaar ondertekende zij het Stadsakkoord Toegankelijkheid.

Alle grote vervoersorganisaties hebben zich hiervoor verenigd in een projectgroep die reizigersinformatie beter beschikbaar en begrijpelijk moet maken.

Meerdere culturele instellingen zetten zich samen in voor talentontwikkeling voor kinderen en jongeren met een beperking. Ze willen jeugd van verschillende niveaus en leeftijden, zowel tijdens schooltijd en daarbuiten, betrekken bij culturele activiteiten.

Voor studenten met een beperking moet de overgang naar de arbeidsmarkt versoepeld worden. De verhalen die hiervoor de basis vormen zijn volgens de gemeente vaak ontroerend. De versoepeling gebeurt in samenwerking met onderwijsinstellingen en bijvoorbeeld het UWV.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.