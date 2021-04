Voor bijna 90 procent van de woninginbraken in Utrecht wordt geen verdachte opgepakt

De politie pakte vorig jaar 51 verdachten op voor woninginbraken in Utrecht. In 2020 werden in totaal 831 inbraken bij woningen geregistreerd. De opgepakte verdachten konden gelinkt worden aan 96 inbraken, dus voor het grootste deel van de inbraken werd geen verdachte gearresteerd.

Het aantal woninginbraken in Utrecht neemt al jaren af. In 2012 werden er nog 2459 inbraken geregistreerd en dat is jaarlijks gedaald tot de 831 in 2020. Sinds 2012 is er ook een speciale aanpak in Utrecht om woninginbraken te voorkomen.

Aantallen

De aantallen misdrijven die in Utrecht worden gepleegd worden jaarlijks gepubliceerd. Bij die cijfers staat echter niet hoe vaak misdrijven worden opgelost of dat er verdachten zijn aangehouden. De lokale fractie van de VVD wilde recent wel weten hoe vaak daders van een woninginbraak worden opgepakt.

Uit antwoorden van de gemeente blijkt nu dus dat er op 831 woninginbraken 51 verdachten zijn opgepakt. Veel van die verdachten werden overigens niet gelinkt aan slechts een enkele woninginbraak, maar aan meerdere. Zodoende werden de 51 verdachten gekoppeld aan 96 inbraken. Voor het overgrote deel van de woninginbraken in Utrecht wordt dus nooit een verdachte opgepakt.