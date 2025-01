80 jaar vrijheid; herdenking van de Holocaust in Utrecht

Het verleden komt woensdag 29 januari tot leven in het Academiegebouw op het Domplein, wanneer Universiteit Utrecht en de Utrechtse Historische Studentenkring (UHSK) de jaarlijkse holocaustherdenking organiseren. In een serie lezingen delen experts hun inzichten over genocide. Het evenement is toegankelijk voor iedereen die zich via de UHSK-website aanmeldt.

Concentratiekamp Auschwitz wordt op 27 januari 1945 bevrijd uit de handen van de nazi’s. In 2005 riep Kofi Annan, destijds secretaris-generaal van de Verenigde Naties, deze datum uit tot Holocaust Memorial Day, een wereldwijde herdenkingsdag voor de slachtoffers van de holocaust. De jaarlijkse holocaustherdenking aan de universiteit maakt deel uit van deze internationale herdenking.

Nederland 80 jaar vrij

Een van de sprekers tijdens de herdenkingsdag is Dr. Petra van den Boomgaard, universitair hoofddocent met als specialisatie Nederlandse Holocaustgeschiedenis. In het licht van 80 jaar vrijheid in 2025 zal zij reflecteren op de betekenis van de bevrijding van Auschwitz. Ze staat stil bij wat er sindsdien is veranderd en welke aspecten niet worden meegenomen in de hedendaagse herdenking van de Holocaust.

Dr. Iva Vukušić, assistent-professor internationale geschiedenis met expertise in genocide en transnationale gerechtigheid, richt haar aandacht op het Internationaal Gerechtshof (ICJ) en het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Zij bespreekt de rol van deze gerechtshoven in het bevorderen van verantwoording en gerechtigheid in conflictgebieden zoals Oekraïne, Israël en Palestina, Soedan en Syrië.

Jelle Veerman MA, curator Public Programming bij het Nationaal Holocaust Museum en alumnus geschiedenis van de Universiteit Utrecht, zal spreken over de ontwikkeling van het nieuwe museum. Hij licht de keuzes toe die zijn gemaakt bij het vormgeven van de maatschappelijke herdenking van de Holocaust.

Het volledige programma en de mogelijkheid om aan te melden zijn te vinden op de website van de UHSK. Bezoekers kunnen gratis en op elk moment binnenlopen.