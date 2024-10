Laatste steen teruggeplaatst op Domtoren in Utrecht; restauratie symbolisch afgerond

De restauratie van de Domtoren is maandagochtend symbolisch afgerond met het terugplaatsen van de allerlaatste steen. Dat gebeurde door leerlingen uit groep 8 van basisschool Pieterskerkhof. De komende tijd vinden er nog opruimwerkzaamheden plaats.

De Domtoren is 703 jaar oud en staat dagelijks bloot aan wind, regen, zon en kou. Groot onderhoud is iedere veertig tot vijftig jaar nodig. De laatste grote restauratie was in 1975.

In 2017 werden de eerste steigers zichtbaar op de Domtoren en sinds 2019 is het icoon volledig uit het zicht verdwenen. Sindsdien zijn er 10.000 stenen stuk voor stuk bekeken en bij iedere steen is beoordeeld of vervanging nodig was.

Het beeldhouwwerk is gerepareerd of vernieuwd, net als het voegwerk aan de buitenkant. De windvaan, het carillon en het glas-in-lood zijn gerestaureerd. De vier wijzerplaten zijn voorzien van een nieuwe laag bladgoud, en er is nieuwe, permanente verlichting gekomen.

De restauratie van de Domtoren is voorspoedig verlopen. Het werk is sneller klaar dan gepland en het project is binnen budget gebleven.

Dennis de Vries, wethouder Vastgoed, hielp vanochtend ook mee: “Het terugplaatsen van het blok steen is de aller-, allerlaatste stap in de restauratie van onze Domtoren. Vijf jaar lang is er door heel veel vakmensen – van beeldhouwer tot klokkenmaker, van architect tot aannemer – hard gewerkt aan de grootschalige opknapbeurt van Utrechts’ icoon. Dit is de laatste handeling voor de officiële viering op 9 november, waar ook koningin Máxima bij aanwezig is. Ik vind het ontzettend tof dat kinderen – die de Dom eigenlijk alleen kennen mét steigers – nu het laatste blok steen gaan inzetten. Vanaf nu kunnen zij weer vijftig jaar genieten van een steigervrije, stralende Dom.”

Op 9 november viert de stads groots dat de restauratie klaar is.

