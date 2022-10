Muziekpodium dB’s in Utrecht paar maanden langer op huidige plek; nieuwe locatie mogelijk eind 2023 klaar

Het muziekpodium en de oefenruimtes van dB’s in het CAB-gebouw kunnen een paar maanden langer op de huidige plek blijven. Ondertussen wordt er gewerkt aan de nieuwe locatie aan de Vlampijpstraat, maar die verbouwing gaat niet echt soepel vanwege oplopende bouwkosten en personeelsgebrek. Mogelijk is het nieuwe dB’s eind 2023 klaar.

Rondom de plek waar dB’s nu zit, in het CAB-gebouw, komt een nieuwe stadswijk met 2800 woningen. Dat betekent wel het einde van dB’s op deze plek. Omdat zowel veel Utrechters, als de gemeente en een deel van de gemeenteraad graag ziet dat het muziekcentrum in de stad blijft is er gezocht naar een nieuwe locatie. Die werd gevonden aan de Vlampijpstraat, een paar honderd meter verderop.

De verbouwing van de nieuwe plek verloopt niet helemaal soepel. De raad vroeg recent om opheldering bij de gemeente. Het blijkt dat de verbouwing van het nieuwe pand onder druk stond vanwege stijgende bouwkosten. De gemeente Utrecht en het consortium Cartesius – de ontwikkelaar van de nieuwe woonbuurt waar dB’s voor moet wijken – hebben daarom besloten om garant te staan voor een groot deel van de bouwkosten.

Hoe staat het nu met het nieuwe pand?

Het college schrijft dat er overeenstemming is over het ontwerp en de verbouwing, ook zijn er afspraken over de huur en is een aannemer bezig de werkzaamheden voor te bereiden. Er moet nog wel een vergunning worden aangevraagd. “De verwachting is dat de bouw begin 2023 kan starten en 7 tot 9 maanden gaat duren. Gezien de huidige tekorten aan menskracht en materialen in de bouw is de opleveringsdatum helaas niet met zekerheid aan te geven.”

Hoe lang kan dB’s op de huidige plek blijven?

Eigenlijk moest dB’s dit jaar de plek in het CAB-gebouw nog verlaten. Maar de eigenaar van het pand, NS-vastgoed, heeft toegezegd dat het muziekpodium en de oefenruimtes nog tot 1 mei kunnen blijven. Mogelijk wordt dit nog langer, maar dat moet nog uitgezocht worden. Volgend jaar moet ook de bouw van de woningen starten en die twee dingen moeten elkaar niet in de weg zitten.

Er wordt onderzocht of de nieuwe locatie in gedeeltes in gebruik genomen kan worden. Zo lijkt het mogelijk om de oefenruimtes al direct in de eerste maanden te bouwen, zodat die al in april 2023 in gebruik genomen kunnen worden, schrijft het college. Het gebruik van het poppodium en de horeca in het CAB-gebouw kan vanaf dat moment misschien worden beperkt tot de avonduren, wanneer er niet gebouwd wordt aan de woningen. Maar, zo schrijft de gemeente ook, er zijn geen garanties dat dB’s tot aan de verhuizing open kan blijven.

Wel benadrukt het college dat alle partijen hun best doen om de verhuizing van dB’s zo goed mogelijk te laten verlopen. “Wij blijven als gemeente de ontwikkelingen op de voet volgen en wij zullen zeker daar waar nodig en mogelijk, helpen faciliteren om dat eindstation te halen. Alle betrokken partijen spannen zich tot het uiterste in om dB’s om de overgangsperiode zo soepel mogelijk te laten verlopen. De eigenaar van dB’s is bij elke stap en bij elk gesprek betrokken en denkt constructief mee. De gemeente pakt ook hierin een sturende en verbindende rol.”

