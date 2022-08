Utrechtse fracties willen duidelijkheid over toekomst dB’s: wanneer is de nieuwe locatie klaar?

Acht fracties in de Utrechtse gemeenteraad willen duidelijkheid over de toekomst van dB’s. Eind vorig jaar werd duidelijk dat het muziekpodium en de oefenruimtes van dB’s zullen verhuizen naar de Vlampijpstraat 63 in het Werkspoorkwartier. Er zou onder andere snel meer duidelijkheid komen over wanneer de nieuwe locatie klaar zou zijn, maar tot nu toe bleef het stil, zeggen GroenLinks, PvdA, Volt, CDA, Partij voor de Dieren, Student & Starter, D66 en Utrecht Solidair.

In juli vorig jaar werd duidelijk dat er een nieuwe locatie was gevonden voor dB’s. De gemeente liet dat toen gezamenlijk met dB’s weten. Op de huidige plek, bij het CAB-gebouw, komt de nieuwe stadswijk Cartesius met 2800 woningen. Op de nieuwe plek zat voorheen Perla Palace, een ruimte die gehuurd kon worden voor bijvoorbeeld bruiloftsfeesten. dB’s hoopt eind 2022 open te kunnen op de nieuwe plek, zo meldde DUIC eerder.

“Het is niet makkelijk na zoveel jaar te moeten verhuizen, maar we zijn heel blij met de voortdurende ondersteuning van de gemeente om dB’s voor de toekomst te behouden”, zei dB’s-eigenaar Paul de Brabander hier vorige zomer over. “Zonder de steun van de politiek, de raadsleden en de ambtenaren zou dat nooit mogelijk zijn geweest. Het was niet makkelijk om tot een oplossing te komen, maar uiteindelijk zijn we er uitgekomen met de projectontwikkelaar.”

Naadloos

Hij zei toen ook vooruit te kijken naar “een volgende versie van dB’s waarbij we repeteren, opnemen, muziekonderwijs, talentontwikkeling en live-concerten een nieuwe en definitieve plek kunnen gaan geven”. Toen dacht De Brabander nog een seizoen op de huidige plek te kunnen blijven, en sprak de hoop uit om naadloos naar de nieuwe locatie te kunnen gaan.

Maar daarover is nog geen duidelijkheid, zeggen de Utrechtse fracties, terwijl dat wel was beloofd door de wethouder. Het gaat onder meer over hoe groot de nieuwe locatie precies is en wat de huurprijs wordt. Maar vooral over of de nieuwe locatie op de Vlampijpstraat op tijd klaar is voordat dB’s het huidige CAB-gebouw moet verlaten.

Garanties

“Geen nieuws is goed nieuws zegt men, maar het belang van dB’s voor onze stad is evident”, schrijven de fracties. “En wij vinden het van belang dat beloften gestand gedaan worden.”

Daarom zijn er nu dan ook schriftelijke vragen gesteld over wanneer de verbouwing van Vlampijpstraat 63 start. En over hoelang de werkzaamheden zullen duren. Daarnaast willen de fracties weten tot wanneer dB’s op de huidige locatie kan blijven zitten en welke garanties er zijn dat dB’s daar door kan gaan tot aan de verhuizing, zoals eerder werd toegezegd.