Utrechtse onderscheiding voor vertrekkend directeur Museum Catharijneconvent Marieke van Schijndel

Marieke van Schijndel heeft donderdagavond een Maartenspenning gekregen uit handen van wethouder Eva Oosters. Die kreeg ze onder meer voor de bijna veertien jaar die ze directeur was van Museum Catharijneconvent. Onder haar leiding groeide de bezoekersaantallen flink en ontwikkelde het museum zich tot nationaal kenniscentrum voor religieus erfgoed.

“Toen zij de leiding overnam kampte het museum met een negatief eigen vermogen, moeizame kerkelijke relaties, wisselvallige tentoonstellingen en weinig bezoekers”, zo zegt de gemeente.

Die problemen werden volgens de gemeente dankzij haar zakelijke inzicht en en artistieke visie aangepakt. “Ze bouwde vertrouwen op bij het personeel en verbeterde de banden met kerkelijke partners. Het tentoonstellingsbeleid werd vernieuwd, waardoor het museum aantrekkelijker werd voor een breder publiek.”

‘Een mooi verhaal vertellen’

In 2010 bezochten bijna 50.000 mensen Museum Catharijneconvent, in het laatste jaar voor corona ging het om ruim 160.000 bezoekers. Ook heeft Van Schijndel de laatste tijd de in 2025 geplande verbouwing van het museum stevig in de steigers gezet.

Vanaf 1 november begint Van Schijndel bij het Vfonds, het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranen. Ze neemt “met pijn in het hart” afscheid van Museum Catharijneconvent, maar is trots op alle successen van het museum. “Ik zal me altijd diep verbonden blijven voelen met het religieuze erfgoed van ons land.

DUIC sprak haar een paar jaar geleden al eens uitgebreid over haar werk. “Ik vind het fantastisch om hier met deze collectie en vooral met deze mensen te werken”, vertelde ze toen. “Zij worden elke dag weer wakker en denken: ik ga een mooi verhaal vertellen. Dat is erg inspirerend.”

Vrijwilligers of bestuurders

De Maartenspenning is een stedelijke onderscheiding van de stad Utrecht. Het college van burgemeester en wethouders kent de Maartenspenning toe aan vrijwilligers of bestuurders die zich lange tijd vooral op cultureel terrein op een buitengewone manier voor Utrecht hebben ingezet.

Zo kregen eind vorig jaar Bob van Heur en Johan Gijsen, de oprichters van het Utrechtse festival Le Guess Who?, een Maartenspenning van burgemeester Sharon Dijksma. Ook de oprichter van stichting De Tussenvoorziening, Jules van Dam, ontving een paar jaar geleden de onderscheiding voor zijn werk gericht op zorg voor dak- en thuislozen.