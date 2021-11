Verfdokter maakt optische illusie bij Atletiekbaan Overvecht in Utrecht

Robert-Jan Brink, ook wel bekend als Verfdokter, heeft bij Atletiekbaan Overvecht een nieuwe muurschildering gemaakt. Het werk is een optische illusie, waardoor het hokje waarop de schildering is aangebracht opgaat in de omgeving.

Verfdokter heeft in het verleden verschillende muurschilderingen gemaakt in Utrecht. Denk bijvoorbeeld aan de twee werken op station Vaartsche Rijn, het historisch tafereel op de bunker in het Gagelbos en de muurschildering op het Tuindorp-West Complex.

Nu is Brink aan de slag gegaan bij Atletiekbaan Overvecht. Naast het veld staat een hokje dat onder meer gebruikt wordt voor vergaderingen. De wens van de gemeente Utrecht, de opdrachtgever in dit geval, was om het hokje te laten verdwijnen in de omgeving.

Ontwerpen

“Dan kun je een landschap maken, maar ik vond het toch wel interessanter om er iets meer mee te doen”, vertelt Brink. “Ik heb ten eerste een paar verschillende ontwerpen gemaakt. Als ik maar één schets zou maken zie ik namelijk misschien iets over het hoofd wat een goed element zou kunnen zijn. Vervolgens heb ik de ontwerpen besproken met de opdrachtgever en daarna ben ik aan de slag gegaan.”

Twee zijden van het hokje van de atletiekbaan zijn beschilderd. Wanneer het bekeken wordt vanuit de juiste hoek is te zien dat elementen van het werk doorlopen in de omgeving. Dit geldt bijvoorbeeld voor de atletiekbaan en de bomenrij, maar ook voor de lantaarnpaal en het trappetje op de achtergrond.

Illusie

Op de schildering zijn ook de twee meest prominente sporten van de atletiekbaan verwerkt; hardlopen en boogschieten. “Het is een optische illusie. Hierdoor is het denk ik interessanter om naar te kijken en blijven mensen daardoor ook langer staan.” De andere twee zijdes van het hokje zijn niet beschilderd. Hier zitten namelijk de ramen en de deur in.

De kans is groot dat we binnenkort in Utrecht in de publieke ruimte meer werken van Verfdokter gaan zien. “Er loopt momenteel van alles, maar daar kan ik nu nog niet zoveel over zeggen.”