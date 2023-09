Walk of Love keert terug naar Utrecht en start dit keer in Ondiep

De kleurrijke demonstratie ‘Walk of Love’ keert na vier jaar weer terug naar Utrecht als afsluiting van het Utrecht Queer Culture Festival. De optocht wordt samen met belangenorganisatie COC Midden-Nederland georganiseerd om de liefde in al haar diversiteit te vieren. De tocht vindt op zaterdag 14 oktober plaats en start deze keer in de wijk Ondiep.

Volgens organisator Simon Timmerman wil de organisatie met de Walk of Love uitstralen dat liefde sterker is dan haat. “Mensen hebben de Walk of Love echt gemist en het is ook gewoon nodig dat we deze boodschap van liefde weer laten horen. Onze gemeenschap krijgt helaas weer veel te vaak te maken met negatieve reacties en geweld.”

Die negatieve reacties waar Timmerman naar verwijst, waren dit jaar nog goed zichtbaar in de wijk Ondiep toen meerdere huizen met regenboogvlaggen werden bekogeld met eieren. Als teken van solidariteit reageerden buurtbewoners hierop door juist steeds meer regenboogvlaggen op te hangen. “De liefdevolle reactie van de buurt op deze incidenten is de reden geweest om ervoor te kiezen de Walk of Love te laten starten vanuit Ondiep”, laten de organisatoren weten.

Noodzaak

Ook voorzitter van het COC Midden-Nederland – een belangenorganisatie van de LHBTIQ+-gemeenschap – Laura Nieuwenhuijze vindt het belangrijk dat de Walk of Love weer terugkeert. “De noodzaak is wel duidelijk, nadat we behoorlijk wat incidenten hebben gezien in 2023. Het is daarom extra belangrijk om deze komende editie samen sterk te staan en we roepen dan ook iedereen – die onze boodschap ondersteunt – op om mee te lopen.”

In eerdere edities vond de Walk of Love plaats rondom de Internationale Dag tegen lhbti+ fobie op 17 mei. In 2019 was de laatste editie en liepen ruim 800 deelnemers mee. Vanaf nu zal de Walk of Love plaatsvinden rondom Coming Out Dag op 11 oktober. De exacte route en het startpunt zullen later nog bekend gemaakt worden. Wel is al duidelijk dat de demonstratie rond 13.30 uur start in Ondiep en eindigt op het Domplein.