D66 lanceert 7-puntenplan voor horeca Utrecht in aanloop naar spoeddebat

De horeca lijkt aan de vooravond te staan van de heropening, maar eerst zijn nog de officiële coronapersconferentie en een spoeddebat in de gemeenteraad van Utrecht. Vanavond gaat de raad in gesprek om te kijken hoe ondernemers in de stad verder geholpen kunnen worden. In de aanloop van dat debat presenteert D66 een 7-puntenplan voor de horeca.

De seinen lijken op groen te staan voor de horeca en culturele instellingen. Het is waarschijnlijk dat het kabinet dinsdagavond bekendmaakt dat alles, onder een aantal voorwaarden, weer tot 22.00 uur open mag.

Dinsdagavond is er in de gemeenteraad ook een spoeddebat, waarin gedebatteerd wordt over hoe ondernemers verder geholpen kunnen worden. Het debat is aangevraagd door D66, VVD, Student & Starter, PVV, Stadsbelang Utrecht, CDA, GroenLinks en PvdA. De verschillende partijen hebben eigen redenen om het debat te steunen, maar allemaal zijn ze van mening dat bij veel ondernemers ‘de rek eruit is’ en er ‘zeer urgente behoefte aan perspectief’ is.

Horeca

De Utrechtse fractie van D66 maakt van tevoren al een lijstje met wensen bekend; een maatregelenpakket voor horecaondernemers. “Ondernemers bouwen torenhoge schulden op, zijn vaak door hun persoonlijke spaartegoeden en soms zelfs door hun pensioenpot heen als gevolg van de coronacrisis. Ondanks dat de horeca afgelopen zomer wel open was, staat hen het water aan de lippen.”

De lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland deed vorige week al de oproep aan de gemeente om bepaalde belastingen en andere kosten kwijt te schelden. Om zo de ondernemers te helpen. Daarin vinden ze steun bij D66. “Vanwege de rol van de gemeente bij lokale belastingen en terrasvergunningen is dit de sector waar de gemeente op korte termijn het meeste voor kan betekenen. Een aantal maatregelen komen ook ten goede aan culturele instellingen. Veel van die organisaties hebben namelijk een horecavergunning dus ook deze maatregelen zullen voor hun van toepassing zijn.”

7-puntenplan

D66 stelt onder meer voor dat de uitgebreide terrassen het hele jaar mogelijk moeten zijn, ongeacht de anderhalvemeterregel. Ook moeten de openingstijden voor de terrassen allemaal gelijkgetrokken worden, ook voor de zogenoemde satellietterrassen. Daarnaast stelt de partij ook voor om de leges en precariobelasting voor de terrassen kwijt te schelden en dat het bijschrijven van nieuwe leidinggevenden gratis kan.

Verder moet er onderzoek komen naar waar de uitgebreide terrassen definitief kunnen worden en wil D66 dat er vanaf het voorjaar ruimte wordt gemaakt voor tijdelijke pop-up initiatieven voor horeca waar in de nabije omgeving geen of beperkte mogelijkheden voor terrassen zijn. De partij wil tot slot dat de gemeente gaat kijken hoe samen met de Utrechtse (horeca)ondernemers festiviteiten voor Utrecht 900 jaar georganiseerd kunnen worden.

Terrassen

De uitgebreide terrassen konden eerder nog op veel steun rekenen van Utrechters, maar zorgen onder binnenstadbewoners ook voor zorgen. D66-raadslid Ralph Peters erkent dit ook: “Natuurlijk moeten we daar ook rekening mee houden. Alles moet binnen proporties blijven. Maar tegelijkertijd moeten we allemaal een duit in het zakje doen. De horeca is ook lang gesloten geweest dus dan moeten we op andere momenten iets meer mogelijk maken.” De collegepartijen zijn hier overigens niet eensgezind over, GroenLinks benadrukt bijvoorbeeld dat ze de tijdelijke terrassen gekoppeld willen houden aan de anderhalvemetermaatregel.

Peters benadrukt ook het maatschappelijke belang: ‘’In onze stad blijft de vraag naar sociaal contact in horecagelegenheden in de huidige situatie alleen maar groeien. Corona heeft behoorlijk wat schade aangericht aan de gemoedstoestand van veel mensen. Samen buiten zijn, na een lange periode van beperkte vrijheid en mogelijkheden, doet de mens goed.’’

Het debat is dinsdagavond vanaf 20.30 uur te volgen via de website van de gemeente Utrecht.