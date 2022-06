Utrechts restaurant Waku Waku staat te koop; ‘Ik wil nu vooral energie in mijn gezin steken’

Het Utrechtse restaurant Waku Waku aan het Vredenburg staat te koop. Floris Beukers, een van de eigenaren, zegt vier hele mooie jaren achter de rug te hebben, maar nu vooral tijd met zijn gezin door te willen brengen.

Waku Waku is de afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Zo won het restaurant in 2020 nog de Vegan Award en scoorde het een 10 op een lijst van de DierenwelzijnsCheck. Ongeveer een jaar later, in het najaar van 2021, werd Waku Waku onderwerp van gesprek omdat de eigenaren besloten de coronapassen van bezoekers niet te controleren. Daarop besloot burgemeester Sharon Dijksma de zaak tijdelijk te sluiten.

Tientallen demonstranten reisden in de dagen daarna af naar Utrecht om de mensen van Waku Waku te steunen. Er werden rechtszaken aangespannen tegen het besluit van de gemeente, maar deze eindigden allemaal in het nadeel van Waku Waku. In oktober vorig jaar ging de zaak weer open als afhaalwinkel.

Intens

Beukers zegt vier mooie jaren achter de rug te hebben, waarin hij met bijzondere mensen heeft samengewerkt. “Het was heel intens en het heeft veel gekost. Ik merkte dat de focus met name naar het restaurant ging, terwijl ik nu vooral energie wil steken in mijn gezin. We zijn op zoek naar een nieuwe eigenaar die het gedachtegoed van Waku Waku samen met het team door kan zetten en de plek verder kan laten bloeien.”

Op Funda is te zien dat de vraagprijs voor de bedrijfsovername, inclusief inventaris, 595.000 euro is en daar kom een huurprijs van net geen 64.000 euro per jaar bij.