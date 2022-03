Utrechtse brouwerij Oproer opent volgend weekend nieuw biercafé in Overvecht

De Utrechtse brouwerij Oproer opent op zaterdag 2 april een nieuw biercafé in The Cube in Overvecht: Oproer Biercafé. Begin vorig jaar werd het oude café verwoest door de brand in het CAB-gebouw. Bart-Jan Hoeijmakers en Mark Strooker startten een crowdfunding waarmee de ondernemers hun nieuwe biercafé wilden openen, met succes.

De opening van het biercafé wordt goed gevierd en is gratis toegankelijk. “Met het hele weekend het lekkerste bier en eten van Oproer, spelletjes en een photobooth”, schrijft Oproep op Facebook. “Bekijk ook de kunstexpo, nog tot eind april te zien in de ramen op de begane grond van The Cube.”

In januari vorig jaar brak brand uit in het monumentale pand aan CAB-Rondom in Utrecht. Naast Oproer werden onder andere dB’s en het Filmcafé getroffen. Waar andere partijen wel besloten terug te keren naar het CAB-Gebouw, besloot Oproer dit dus niet te doen.

Hoeijmakers en Strooker zeiden eerder een verbinding met de buurt te willen maken door samen te werken met lokale makers, producenten en welzijnsorganisaties. “Het gehele gebied is in een positieve transformatie en Oproer wil daar graag aan bijdragen”, aldus de ondernemers.

375.000 euro

De crowdfunding haalde het maximale streefbedrag: 375.000 euro. Daarmee was de komst van het biercafé van 800 vierkante meter op de begane grond van de nieuwe woontoren The Cube een feit. Ook de komst van deze toren wordt op zaterdag 2 april gevierd.

In het biercafé is plaats voor 300 mensen. Naast plek om te eten en drinken, zijn er vergader- en feestruimtes. Verder is er een podium, waar Oproer de ruimte wil geven aan lokale initiatieven. En buiten terrassen tussen het groen en bij het water.

Oproer ontstond toen de brouwerijen RUIG en Rooie Dop meer dan zes jaar geleden besloten de handen ineen te slaan. Bart-Jan en Mark, de twee ondernemers achter de Utrechtse brouwerij, openden toen ook hun biercafé in het CAB-gebouw.

