Vito Reekers opent restaurant in voormalig Polman’s Huis in Utrecht

Vito Reekers, sinds 2013 chef de cuisine bij restaurant Karel V, opent in het najaar een eigen restaurant in Utrecht. De 35-jarige chef-kok neemt zijn intrek in het voormalig Polman’s Huis, een monumentaal gebouw dat na jaren van renovatie eind oktober de deuren zal heropenen. In het restaurant staat zijn bewondering voor de natuur centraal: “In de natuur is geen dag hetzelfde; die continue verandering is mijn grote inspiratie.”

De horecagelegenheid zal geopend zijn voor ontbijt, lunch en diner. In een reguliere setting telt het restaurant zo’n 90 zitplaatsen. Kenmerkend is het zeer hoge plafond van wel tien meter hoog. In het pand komt ook een nieuw hotel, private dining in de brugkelder en een bar op de begane grond. Arjan den Boer schreef al eens uitgebreid over het pand.

“In dit bijzondere gebouw heb ik grote ambities. Ik wil een restaurant van culinair topniveau neerzetten, dat past bij deze tijd. Dus met een ongedwongen sfeer.” Over het concept geeft Vito een tipje van de sluier: “De invloed van de zon, maan en sterren op de natuur heeft mij altijd geboeid. Ik zie de hemel als onuitputtelijke bron van verrassing op aarde; denk aan de producten die groeien en bloeien, maar ook aan de kleuren die je ziet als je naar buiten kijkt. Die verwondering wil ik mijn gasten meegeven.”

Over Vito Reekers

Vito groeide op in Zuid-Limburg op een boerderij, waar hij veel tijd in de moestuin van zijn ouders doorbracht. “Ik zag hoeveel liefde en aandacht er nodig is om bijvoorbeeld een knolselderij op het bord te krijgen. Hierdoor leerde ik dat je alles dat de natuur te bieden heeft met respect moet behandelen. We gooiden dan ook nooit iets weg; zelfs als we naar Italië op vakantie gingen, lagen de spruitjes op de achterbank.”

Na veel tijd met zijn moeder in de keuken doorgebracht te hebben, besluit Reekers in 2001 zijn hart te volgen en aan een koksopleiding te beginnen. Hierna werkt hij bij verschillende restaurants, waaronder sterrenrestaurants Au Coin Des Bons Enfants en Da Vinci, in Limburg. Tijdens een vervolgopleiding Sterklas vanuit het Gilde van Meesterkoks is hij voor het eerst werkzaam bij Karel V, als chef de partie.

Na een periode van vier jaar als sous-chef bij sterrenrestaurant Ciel Bleu in het Amsterdamse Okura Hotel, keert Vito in 2012 terug naar Grand Hotel Karel V. Niet veel later wordt hij daar benoemd tot chef-kok. DUIC ging al eens langs bij Vito in de keuken van Karel V.

Acht jaar later blikt hij terug: “Ik heb een prachtige tijd gehad bij Karel V, waarin ik mezelf heb kunnen ontwikkelen en in een geweldig team. Toen ik de kans kreeg om het Polman’s Huis, een iconische plek voor mij en mijn leeftijdsgenoten, nieuw leven in te blazen heb ik ‘m met beide handen aangegrepen.” Vorige week werd ook bekend dat Leon Mazairac bij Karel V aan de slag gaat.

Over het gebouw

Het gebouw op de kruising van de Keistraat en de Jansdam is sinds 2016 gesloten voor een grondige renovatie. Waar het in 1865 geopend werd als herensociëteit, kreeg het later bestemmingen als verenigingsgebouw en kerk. Vanaf 1985 droeg het pand de naam Polman’s Huis en werd het uitgebaat als grand café en restaurant, dat door zijn buitenlandse allure al snel een begrip werd in de stad.

Over de partners

Initiatiefnemers Dick Hoek en Willem Klaassen willen met de renovatie de klassieke allure terugbrengen met een eigentijdse twist. Voor de exploitatie van het restaurant benaderden zij de van origine Utrechtse Vermaat Groep. Joris Bijdendijk, executive chef van onder andere restaurant RIJKS® in Amsterdam, selecteerde Reekers als chef de cuisine voor het nieuwe restaurant.