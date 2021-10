Oud-Utrecht werkt aan de toekomst

De historische vereniging Oud-Utrecht, binnenkort 100 jaar oud, groeit mee met de bijna 900-jarige stad. Inmiddels zijn we met ruim 2.200 leden en gelukkig kunnen we elkaar weer fysiek ontmoeten. Bijvoorbeeld op 9 oktober tijdens de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis rond het thema ’Aan het werk’. Oud-Utrecht heeft de afgelopen tijd hard gewerkt: we publiceerden een lijst met jong erfgoed, gaven boeken en tijdschriften uit en gingen de wijken in. Ook online zitten we niet stil. Nog geen lid? Voor een klein bedrag geniet je mee van onze activiteiten en publicaties en steun je het Utrechtse erfgoed.

Word nu lid en krijg de eerste drie maanden cadeau

Interesse in de geschiedenis van stad en regio Utrecht? Word dan lid van de historische vereniging Oud-Utrecht. We hebben veel te bieden:

elke twee maanden het rijk geïllustreerde Tijdschrift Oud-Utrecht

regelmatig een digitale Nieuwsbrief over de historische actualiteit

jaarlijks het diepgravende Jaarboek Oud-Utrecht

elk jaar de prestigieuze Van der Monde-lezing

maandelijks het Historisch Café in Bibliotheek Neude

zes keer per jaar een lezing in het Bartholomeus Gasthuis

korting in de webshop van Oud-Utrecht (bijvoorbeeld op onze scheurkalender)

exclusieve excursies, waaronder de Grote Dagexcursie

korting op tentoonstellingen en activiteiten van musea en erfgoedpartners

de mogelijkheid om actief te worden in één van de commissies

Wie zich nu aanmeldt als lid betaalt tot 1 januari 2023 slechts € 37,50 (jongeren tot 26 jaar en U-pashouders € 20,-). Als extra’s ontvangt je dan in 2021 nog twee nummers van het Tijdschrift Oud-Utrecht en het Jaarboek 2021. Aanmelden kan op de website.

www.oud-utrecht.nl

Historisch Café

Sinds september is het Historisch Café van Oud-Utrecht weer elke tweede vrijdag van de maand in Bibliotheek Neude. In een informele sfeer zijn er boeiende presentaties over gevarieerde onderwerpen. De eerste editie van dit seizoen ging heel toepasselijk over eerdere pandemieën in Utrecht. Op vrijdag 8 oktober vertelt Rietje de Bruin van het Utrechts Geveltekenfonds over de 18e-eeuwse revolutionair Quint Ondaatje, die binnenkort een gevelsteen krijgt aan het Utrechtse stadhuis.

Op 12 november komt Thera Coppens vertellen over de 16e-eeuwse schilder Anton Mor en in december is het Utrechts Statenjacht aan de beurt. Uiteraard zal er in 2022 aandacht zijn voor 900 jaar stadsrechten. Zoals de naam al aangeeft, is het Historisch Café ook voor ontmoeting. Voor- en achteraf gaat de bar van café Noda onder de theaterzaal van Bibliotheek Neude open. De toegang is gratis, maar tijdig reserveren via de website is noodzakelijk.

Tekst loopt door onder afbeelding

Lezingen

Oud-Utrecht organiseert naast de maandelijkse lezingen in het Bartholomeus Gasthuis elk jaar de grote Van der Monde-lezing in de Pieterskerk. De afgelopen editie moest worden verplaatst en kon maar plaats bieden aan 50 personen, waarvoor recent aangemelde leden werden uitgenodigd. Hoogleraar Universiteitsgeschiedenis Leen Dorsman vertelde boeiend over Utrechtse studentenorganisaties in de vroegmoderne tijd. Reuring, geweld en ontgroening vormden de rode draad in zijn verhaal, dat terug te zien is op YouTube. De lezing in 2022 — waarschijnlijk weer met alle 300 zitplaatsen — zal in het teken staan van 900 jaar stad.

De maandelijkse lezingen zijn op woensdagavonden in de Smeezaal van het Bartholomeus Gasthuis. Zo vertelt veterinair hoogleraar Peter Koolmees op 24 november over 200 jaar diergeneeskundig onderwijs, eerst op het Veeartsenijterrein bij de Biltstraat en later op de Uithof. In de decembermaand geeft Anite Haverkamp een lezing over de Napolitaanse Kerststal van Museum Catharijneconvent.

Tekst loopt door onder afbeelding

Digitale kanalen

Tijdens de coronacrisis is Oud-Utrecht online extra actief geworden en dat zal zo blijven. De digitale nieuwsbrief is gratis voor leden en niet-leden. De nieuwsbrief geeft niet alleen informatie over onze activiteiten en publicaties, maar ook verwijzingen naar historische verhalen en wandelingen langs erfgoed in de wijken. Die verschijnen namelijk meermaals per maand op de website van Oud-Utrecht en sinds kort ook op DUIC.

Op Instagram, Facebook en Twitter deelt Oud-Utrecht bijna dagelijks historische afbeeldingen of interessante links. Op het YouTube-kanaal staan videoregistraties van lezingen, historisch café’s en andere presentaties van de vereniging. En de Podcast Oud-Utrecht biedt interessante gesprekken met Utrechtse historici over de geschiedenis van de stad en hun fascinatie daarvoor. Alle kanalen zijn te vinden via www.oud-utrecht.nl.

Tekst loopt door onder afbeelding

Scheurkalender en Stegenboek

In 2022 bestaat Utrecht 900 jaar! Daarom brengt Oud-Utrecht een historische scheurkalender uit met elke dag een feit uit de rijke geschiedenis van onze jarige stad. Vanaf het moment dat Utrecht stadsrechten kreeg tot aan nu zijn historische momenten gevat in een korte tekst. De scheurkalender van Oud-Utrecht laat je dagelijks even stilstaan bij de stad waar je woont, werkt of ontspant.

De scheurkalender is verkrijgbaar op oud-utrecht.nl/webwinkel. Net als de nieuwe editie van het Stegenboek van Utrecht: Tussen Zwaansteeg en Achterom. Dit boek schetst de ontwikkeling van de stad aan de hand van stegen. Langs nieuwe wegen, hoe smal soms ook, kon Utrecht zich steeds verder uitbreiden. Vroeger gaven stegen toegang tot eenvoudige huizen en vormden ze afvoergoten voor regenwater. Nu zijn de hoven bedoeld als gemeenschappelijke tuinen voor ontmoeting en rust.

Tekst loopt door onder afbeelding

Tijdschrift Oud-Utrecht

Het Tijdschrift Oud-Utrecht staat elke twee maanden vol interessante verhalen over de geschiedenis van de stad en regio. Het is rijk geïllustreerd en de onderwerpen variëren van de middeleeuwen tot de late 20e eeuw. Het recente oktobernummer bevat artikelen over het Utrechtse slavernijverleden. Hoe groot was de betrokkenheid van de stad en hoe dacht Belle van Zuylen over slavernij? In december zal het tijdschrift aandacht schenken aan de volksbuurten Knipstraat e.o. en het Houtplein.

Elk jaar stelt de tijdschriftredactie een dubbeldik themanummer samen. In juni 2021 ging dat over De Groene Stad, met verhalen over tuinen, parken en het groen in de wijken. Dit gevarieerde nummer is nog verkrijgbaar via de webwinkel, net als eerder verschenen edities. Het nieuwe tijdschrift valt bij leden automatisch in de bus, maar is ook los verkrijgbaar bij Utrechtse boekhandels en musea.

Tekst loopt door onder afbeelding

Jaarboek Oud-Utrecht

In het Jaarboek 2021, dat op 28 november verschijnt, staan achtergrondartikelen over heel diverse onderwerpen. Zoals een biografisch stuk van Lutgard Mutsaers over variétéartiest Jan van Laar, bekend van de hit ‘Daar bij die molen’. Conservator Froukje van der Meulen schrijft over de verloren schilderingen in de Balzaal van Paushuize. Gemeentelijk archeoloog Erik Graafstal licht een nieuwe kaart van Romeins Utrecht toe, waarin 25 jaar onderzoek is verwerkt. De provincie is vertegenwoordigd met artikelen over het weeshuis van Oudewater en over de vraag of kasteel Oud-Broekhuizen in Leersum wel echt heeft bestaan.

Het volgende Jaarboek zal vanwege het 900-jarige stadsjubileum al in juni 2022 verschijnen en deels gewijd zijn aan het thema ‘De gezonde stad’. Ook is een speciale editie in voorbereiding ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de vereniging Oud-Utrecht. Alle leden ontvangen het Jaarboek gratis thuis, maar het is ook los verkrijgbaar.

Tekst loopt door onder afbeelding

Jong erfgoed

Welke Utrechtse gebouwen behoren tot het Post 65-erfgoed: monumenten van na 1965? De Commissie Cultureel Erfgoed van Oud-Utrecht heeft een uitgebreide inventarisatie gedaan in bijna alle wijken. Jong erfgoed is meer waard als de tijdgeest erin herkenbaar is. Denk daarbij aan bewonersparticipatie, stadsvernieuwing en de groeiende welvaart. Naast woonhuizen en kantoren bevat de selectie een museum, een rechtbank, een kunstzinnig hekwerk, een bijzondere brug en een kinderboerderij. Zonder bescherming kan dit jonge erfgoed zomaar verdwijnen als het overbodig wordt of verbouwen duur is.

Oud-Utrecht heeft inmiddels de gemeente verzocht om het multifunctionele centrum De Musketon in Lunetten op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De Musketon (opgeleverd in 1984) is namelijk een unieke tijdscapsule. Het exterieur, interieur en de omgeving zijn nog grotendeels intact. In de huidige verbouwingsplannen dreigen kenmerkende elementen te verdwijnen, zoals de theaterzaal en de zitkuil.

Tekst loopt door onder afbeelding

Nacht van de Utrechtse Geschiedenis

‘Aan het Werk!’ is het thema van de vierde Nacht van de Utrechtse Geschiedenis, die gehouden wordt op zaterdagavond 9 oktober 2021. Sinds we op twee

benen lopen zijn we het grootste deel van ons leven aan het werk. Betaald of onbetaald; vrijwillig, uit noodzaak of onder regelrechte dwang. Met het hoofd of met de handen; met passie of met frisse tegenzin.

Dit jaar kun je er (met CoronaCheck) weer live bij zijn! Beleef bijzondere inkijkjes en flitslezingen bij Het Utrechts Archief, Bibliotheek Neude, Paleis Lofen, de Domkerk en het Academiegebouw. Ga mee op pad met de stadsgidsen van Gilde Utrecht. Kom meer te weten over brouwerijen, dienstbodes en het atelier van Dick Bruna. Of doe mee aan de nieuwe Oud-Uterechse Pubquiz van Koos Marsman. Reserveer gratis een tijdsblok op www.nachtvandeutrechtsegeschiedenis.nl.