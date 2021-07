Ellen Bijsterbosch, voormalig kandidaat lijsttrekker voor D66 Utrecht, verlaat de politiek

Ellen Bijsterbosch, raadslid voor D66 en voormalig kandidaat lijsttrekker, heeft besloten na de gemeenteraadsverkiezingen de politiek te verlaten. Ze blijft zich naar eigen zeggen wel maatschappelijk inzetten in Utrecht.

Sinds 2018 is Bijsterbosch gemeenteraadslid in Utrecht. Dit jaar besloot zij zich kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap van D66. “Ik heb zin om nieuwe energie in de partij te brengen en nieuwe energie aan de Utrechtse politiek. Ik denk dat er namelijk ook zeker wat dingen anders kunnen”, zei Bijsterbosch in aanloop naar de lijsttrekkersverkiezingen.

Uiteindelijk besloten de leden van de partij dat Maarten Koning, haar enige tegenstander, de kar moest gaan trekken. Nadat bekend was dat Bijsterbosch geen lijsttrekker zou worden vroegen veel mensen uit haar omgeving of zij door wilde gaan in de politiek. “Telkens heb ik het antwoord gegeven dat ik daar nog over na moest denken. En dat heb ik de afgelopen weken uitvoerig gedaan”, laat Bijsterbosch via sociale media weten.

Dierbaar

Ze zegt dat de afweging niet makkelijk was. Bijsterbosch zou namelijk nog jarenlang volksvertegenwoordiger kunnen zijn in een stad die haar zo ‘dierbaar’ is. “Maar Maarten is verkozen als onze lijsttrekker, hij zal D66 Utrecht leiden. En ik vind dat democratisch gemaakte keuzes over het leiderschap en de koers ook wel echte consequenties mogen hebben.” Daarom heeft Bijsterbosch ervoor gekozen zich niet opnieuw te kandideren voor een nieuwe periode.

Tot die tijd zal zij zich blijven inzetten als raadslid. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar wil ze zich opnieuw maatschappelijk inzetten in Utrecht. “Gelukkig zijn daar wel duizend manieren voor, ook buiten de politiek. Nu ik de knoop heb doorgehakt kijk ik eerlijk gezegd ook wel uit naar wat de toekomst brengt.”