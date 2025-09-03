Gemeente Utrecht werkt ‘toch wel samen met een Israëlisch bedrijf’, ondanks eerdere ontkenning

Raadslid Pepijn Zwanenberg heeft met een aantal andere raadsleden het college van Burgemeester & Wethouders om tekst en uitleg gevraagd met betrekking tot een mogelijke samenwerking met het Israëlische bedrijf CyberArk. Bij een burgermotie over een totale boycot van Israëlische producten twee maanden geleden heeft burgemeester Sharon Dijksma aangegeven dat er op dat moment geen samenwerkingen met Israëlische bedrijven bekend waren, maar dit blijkt dus niet te kloppen volgens de raadsleden.

Bij de burgermotie die opriep tot een totale boycot op Israëlische producten, samenwerkingen en diensten, die is ingediend op de raadsvergadering van donderdag 17 juli door Utrecht4Palestine en New Neighbours Utrecht, werd destijds verworpen door de gemeenteraad. Dat leidde tot protesten in de raadszaal. Burgemeester Sharon Dijksma heeft toen aangegeven dat er geen samenwerking tussen de gemeente en een Israëlisch bedrijf bekend is, maar volgens Zwanenberg en de andere indieners van de vragen klopt dit niet.

Uitgebreid onderzoek

Pepijn Zwanenberg – voorheen fractievoorzitter van Groep Zwanenberg, maar sinds maandag van LINK – en een aantal andere raadsleden willen weten hoe het mogelijk is dat de samenwerking met CyberArk, een Israëlisch informatiebeveiligingsbedrijf, onbekend was bij de burgemeester en de gemeente.

Bovendien vragen de indieners van de vragen om een uitgebreider onderzoek te doen naar mogelijke andere samenwerkingen met Israëlische bedrijven, en of er nog bedrijven zijn die op een manier in of met Israël en Israëlische organisaties verbonden zijn en samenwerken met de gemeente. Hierbij pleiten Zwanenberg en de andere raadsleden voor een gemeentelijke boycot van Israëlische producten en diensten.

Het college van burgemeester en wethouders heeft tot vrijdag 3 oktober om een terugkoppeling te geven aan de gemeenteraad. Hierin moet eveneens duidelijk worden of er inderdaad sprake is van een samenwerking tussen CyberArk en de gemeente Utrecht.

