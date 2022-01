Geroyeerde SP-leden doen met nieuwe partij mee aan Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen

Een aantal geroyeerde SP-leden gaat met de nieuwe partij Socialisten Utrecht meedoen aan de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen. Floris Boudens (25) is verkozen tot lijsttrekker. Ook voormalig SP-boegbeeld Michel Eggermont zit in de partij.

Boudens werd in juli 2021 nog verkozen tot lijsttrekker van de Utrechtse SP, maar na commotie rondom zijn lidmaatschap van jongerenorganisatie ROOD werd hij samen met 33 partijgenoten uit de partij gezet. Net als Boudens stond een deel van de kandidaten van de nieuwe partij Socialisten Utrecht eerder op de lijst van SP.

Naast lijsttrekker Boudens staan ook Michel Eggermont, Julia van der Burg, Agata Troost en Bart Lanen op de lijst. “De vereniging is er in korte tijd in geslaagd een overtuigende lijst met ervaren en betrokken kandidaten samen te stellen, waarop mensen met een divers pluimage zich verenigen”, stelt de nieuwe partij.

Zetels

Socialisten Utrecht zegt linkse en sociale politieke groeperingen in Utrecht samen te willen brengen. “Hoewel het doel van de nieuwe vereniging niet louter deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen is, hoopt ze met een of meerdere zetels in de raad wel een stem te kunnen geven aan de lokale initiatieven, socialistische en activistische bewegingen in Utrecht.”