Petitie voor supermarkt op Utrecht Science Park in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen

Een kandidaat gemeenteraadslid van de PvdA, Joachim Cornielje, is een online petitie begonnen voor een supermarkt op het Utrecht Science Park. De PvdA zegt al sinds 2006 klachten te krijgen over de huidige supermarkt, een Spar, die te klein en te duur zou zijn. De andere dichtstbijzijnde supermarkten, een Albert Heijn, Jumbo en Plus, zijn op drie tot vier kilometer fietsen.

Op de website van de petitie stelt het kandidaat raadslid dat Utrecht Science Park (USP) volgens het gemeenterapport Omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040 plek heeft voor een supermarkt. Aan de telefoon is hij iets genuanceerder: “De gemeente stelt niet dat er onomstotelijk plek is, maar dat er onderzoek gedaan naar moet worden. We weten allemaal hoe de Uithof er uitziet, er is daar gewoon ruimte.”

Markt

Het rapport meldt ook dat de huidige voorzieningen niet voldoen aan de wensen van de bewoners van het USP. “Er komen er 70.000 mensen per dag, en er zijn 2500 permanente bewoners. Ik sprak veel van de bewoners, onder hen waren er die lieten weten soms niet meer naar de supermarkt te gaan, maar online hun boodschappen te bestellen.” Aldus Cornielje. “Er zijn al zo lang klachten van bewoners dat er een volledige supermarkt moet komen, maar er wordt steeds niets mee gedaan. Het gaat er nu om dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt, en dat ze het ruimte argument als excuus gebruikt.”

Bij de gemeente liggen plannen om vlakbij het USP, aan de Archimedeslaan, vanaf 2023/2024 een nieuw woningcomplex te bouwen. Hierin zou ook een supermarkt moeten komen, omdat daarmee het nu ook al slecht voorziene Rijnsweerd beter bediend zou zijn. Volgens de omgevingsvisie is er niet genoeg markt voor een volledige supermarkt op de Archimedeslaan en op het Utrecht Science Park. Cornielje ziet hier geen heil in: “Een supermarkt op de Archimedeslaan is typisch zo’n langetermijnvisie van de gemeente waar uiteindelijk toch niets mee gedaan wordt.”

Verkiezingen

Het raadslid hoopt met de petitie weer wat wrik in de zaak te krijgen. “We praten al 17 jaar over dit dossier. Ik ben er nu mee gekomen omdat ik denk dat dit een goed moment is om druk uit te oefenen op de gemeente, en de PvdA staat achter me. We gaan richting verkiezingstijd, en dan mogen ze de druk wel een beetje voelen.”