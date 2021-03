Volt-kandidaat Marieke Koekkoek (32) uit Utrecht toch de Kamer in: ‘Zin om aan de slag te gaan’

Het lijkt erop dat Marieke Koekkoek uit Utrecht, Volt-kandidaat nummer 4, met voorkeursstemmen toch een plekje krijgt in de Tweede Kamer. Volt Nederland haalde bij de verkiezingen drie zetels. Koekkoek passeerde door alle voorkeursstemmen die ze kreeg de nummer 3 op de lijst: Ernst Boutkan.

“Natuurlijk ben ik teleurgesteld,” schrijft Boutkan op Twitter, “maar Marieke is een geweldig mens en een aanwinst voor de Kamer. Ze gaat het goed doen!” Koekkoek noemt het zelf een “dubbel gevoel” dat de ze Kamer in gaat. “Ik wil jullie erg bedanken voor jullie vertrouwen”, twittert ze.

Ze sloot zich in 2018 aan bij Volt. Samen met haar man en twee kinderen woont ze in Leidsche Rijn. Naast kandidaat voor Volt is ze advocaat-stagiaire bij een advocatenkantoor in Amsterdam.

Dubbel gevoel. Het lijkt erop dat ik met voorkeurstemmen de Kamer in ga voor @VoltNederland. Ik wil jullie erg bedanken voor jullie vertrouwen! Wel heel jammer dat @EBoutkan niet de Kamer in komt, terwijl hij ook een geweldig Kamerlid was geweest. Veel zin om aan de slag te gaan. — Marieke Koekkoek (@KoekkoekMarieke) March 21, 2021

“Ik ben ooit rechten gaan studeren vanuit de overtuiging dat iedereen altijd veilig zichzelf moet kunnen zijn”, schrijft Koekkoek op de site van Volt. “We vergeten vaak – vanuit gemakzucht, gewoonte of vooroordelen – dat bescherming van grondrechten en inclusie in de wet uiteindelijk niets betekent als we niet continu alert zijn op alle vormen van uitsluiting.”

Ze maakt zich zorgen over het toenemende racisme en de discriminatie in Nederland en Europa. “Die zorg heeft voor mij een persoonlijke component, omdat mijn kinderen een gemixte achtergrond hebben. Ik wil dat zij in Nederland dezelfde kansen krijgen als wanneer zij twee Nederlandse ouders hadden gehad.”

Voorlopige uitslag

Het is de eerste keer dat Volt meedoet met de Tweede Kamerverkiezingen. Volt is een pan-Europese partij: de afdeling in Nederland werkt samen met Volt Europa. Het verkiezingsprogramma is dan ook uitgesproken Europees en progressief.

De nieuwe partij bleek genoeg vertrouwen te krijgen van de kiezers en is vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. In Utrecht stond Volt op de vierde plek in de voorlopige uitslag.

Aanstaande vrijdag wordt de definitieve uitslag van de verkiezingen vastgesteld door de Kiesraad. Dan is het echt duidelijk hoeveel zetels iedere partij heeft gehaald. Ook wordt dan bekend welke kandidaten er precies zijn gekozen.