Het is definitief: Utrecht organiseert in 2022 de start van wielerronde La Vuelta

De Spaanse wielerronde La Vuelta start in 2022 alsnog in Utrecht. Het evenement had eigenlijk vorig jaar moeten plaatsvinden, maar werd vanwege corona afgelast. Toen werd gelijk gekeken of het evenement verplaatst kon worden. Dat is nu dus gelukt.

De Utrechtse gemeenteraad gaf in maart dit jaar al groen licht voor de Vuelta-start in Utrecht. Een meerderheid van de raad stemde toen voor, waarmee 250.000 euro extra vrijkwam voor de organisatie. Dat budget kwam bovenop de drie ton extra die de provincie Utrecht eerder al had toegezegd.

Of La Vuelta daadwerkelijk naar Utrecht kon komen, hing toen nog af van de subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van de Spaanse organisatie van La Vuelta, die Utrecht als startlocatie moest aanwijzen. Dat is inmiddels dus rond.

La Vuelta gaat in Utrecht en Noord-Brabant starten in augustus 2022. De exacte datum wordt nog bekend. Daarvoor moet de internationale wielerorganisatie UCI eerst de jaarlijkse wielerkalender vaststellen.

Wens

Vuelta-directeur Javier Guillén: “Het is een langgekoesterde wens om in het fietsland Nederland te starten. Nederland staat bekend om haar organisatiekracht en ik weet zeker dat we, ook gezien de huidige situatie, erin kunnen slagen om het evenement op een goede en vooral veilige manier te kunnen organiseren.”

Ook de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma is blij dat het evenement alsnog komt. “Dat we zo’n groot sportevenement alsnog naar Nederland en naar Utrecht hebben kunnen halen, is een enorme opsteker na deze moeilijke periode. We gaan er samen met de andere steden, provincies en (sport-)organisaties onze schouders onder zetten om in 2022 een Vuelta-zomer te organiseren die alle wielerharten sneller doet kloppen!”

900 jaar stadsrechten

Naast de start van de wielerronde zelf zullen in en rondom Utrecht allerlei evenementen worden georganiseerd. Het college van B&W wil het evenement ook koppelen aan de viering van 900 jaar stadsrechten. Ook voor dat evenement staan namelijk allerlei activiteiten op de planning.

Het college hoopt dat de twee evenementen het perspectief kunnen bieden dat nu door de coronacrisis ontbreekt. “2022 wordt zo een jaar om naar uit te zien en te vieren met de hele stad”, stond in het in maart aangenomen raadsvoorstel.