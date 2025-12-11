Utrecht maakt zich op voor FC Utrecht – Nottingham Forest; veel politie en Britten in de stad

In de binnenstad kun je er bijna niet omheen: donderdagavond speelt FC Utrecht tegen het Engelse Nottingham Forest. De stad kleurt steeds meer rood-wit. Dat komt niet alleen door de vele Utrechters, maar ook door de fans van Nottingham Forest, die dezelfde clubkleuren dragen. Intussen zijn er, op initiatief van burgemeester Dijksma, veel politieagenten aanwezig om de veiligheid te waarborgen.

Vanuit de fanzone op het Janskerkhof, waar de Nottingham Forest-fans hun kaartje kunnen omruilen voor een officieel wedstrijdticket, verspreiden de Britse voetbalsupporters zich door het centrum.

Tot dusver is de sfeer gemoedelijk; gekleed in roodwitte sjaals en mutsen drinken ze een biertje op het terras, struinen ze de binnenstad door en maken ze wat foto’s van de Domtoren en de Oudegracht.

Dertig jaar wachten

Op de Nobelstraat treffen we een aantal fans van de ‘Tricky Trees’ die donderdagochtend met de trein – de Eurostar – zijn aangekomen op Utrecht Centraal. Finn, Justin, Duncan en AJ zijn voor het eerst in hun leven bij een uitwedstrijd van Nottingham Forest aanwezig. “We spelen voor het eerst sinds dertig jaar weer eens Europees voetbal”, zegt Duncan. Wat dat betreft valt het nog mee hoeveel jaar FC Utrecht heeft moeten wachten op Europees voetbal: vijftien jaar.

De vier Britten – uitgedost in het rood-wit van Forest – zijn razend enthousiast over de stad Utrecht. “Het is een fantastische stad – veel beter dan Amsterdam; dat is verschrikkelijk”, zegt Justin. Opvallend genoeg overnacht het viertal vannacht wel in Amsterdam voordat het weer terugkeert naar Nottingham. “Dat hebben we gedaan vanwege praktische redenen van onze terugreis”, stelt AJ.

De vier Forest-supporters zijn wel overtuigd van de uitkomst; Nottingham Forest wint van FC Utrecht. Justin legt uit: “We (Nottingham Forest, red.) missen dan wel een aantal belangrijke spelers vanwege blessures, maar ik weet zeker dat Jesus (de jonge centrumspits) vanavond een paar doelpunten maakt. Het wordt 0-3.” Justins vrienden zijn iets terughoudender; Duncan gokt op 1-3, en Finn denkt dat het 0-2 wordt. AJ verwacht dat Forest het nog knap lastig gaat krijgen, maar voorspelt wel een 1-2-overwinning voor de Tricky Trees.

In totaal worden er zo’n 2700 Nottingham Forest-supporters verwacht in Utrecht. Maar een deel daarvan, 1200 supporters, kan de wedstrijd daadwerkelijk in het stadion kijken. Een meerderheid van de Britten zal de voetbalwedstrijd donderdagavond dus in een horecagelegenheid kijken.

Politie te paard

Ondanks dat de sfeer nog gemoedelijk is, staan de politie-eenheden sinds 14.00 uur vanmiddag klaar. In de binnenstad zijn groepen politieagenten en politieagenten te paard te zien.

Binnen het veiligheidsrisicogebied dat burgemeester Dijksma woensdag heeft ingesteld, kunnen supporters preventief gefouilleerd worden. Ook raadt de politie Utrechters aan om tussen 16.30 uur en 18.15 uur de Waterlinieweg te mijden in verband met de FC Utrecht-wedstrijd.

Treinproblemen en geen werkende toiletpapierhouders

Vanwege mogelijke verzakkingen op het spoor tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal hebben sommige Nottingham Forest-supporters last van vertraging. Voor sommigen kan het hierdoor spannend worden om op tijd bij de wedstrijd te zijn. Om dezelfde reden zal er ook hinder op de terugweg zijn.

Door de problemen op het spoor is er een grote kans op minder treinen op de terugweg. Nottingham Forest raadt de supporters die in Amsterdam verblijven dan ook aan om direct na de wedstrijd de trein terug te pakken.

Naast de treinproblemen moeten de 1.200 Britten die vanavond in het uitvak zitten rekening houden met nog een tegenslag. Volgens de Engelse club zouden er door schade – opgelopen tijdens de wedstrijd tegen FC Twente in de Galgenwaard afgelopen weekend – geen werkende toiletpapierhouders in de toiletten van het uitvak zijn. Wie tijdens de wedstrijd gebruik wil maken van toiletpapier is genoodzaakt dit aan te vragen bij stewards en cateringpersoneel van FC Utrecht.

De wedstrijd begint donderdagavond om 18.45 uur en wordt uitgezonden op Ziggo Sport.