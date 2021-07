Club Poema in Utrecht in verzet tegen faillissement

Club Poema in Utrecht is dinsdag door de rechtbank failliet verklaard. De eigenaren laten weten dat het op een misverstand berust en gaan direct in verzet tegen de uitspraak. De club blijft volgens de eigenaren dan ook gewoon open.

Het is een moeilijke tijd voor clubs in Utrecht met de langdurige opgelegde sluiting vanwege de coronamaatregelen. Het faillissement van Club Poema is volgens de eigenaren echter onterecht.

De nachtclub is dinsdag failliet verklaard maar de eigenaren gaan hiertegen in verzet, volgens hen berust het namelijk op een misverstand. De eigenaren leggen uit dat er inderdaad nog een rekening openstond maar daar zouden al afspraken over gemaakt zijn met de andere partij. Een eerder ingeschakelde deurwaarder zou echter zelfstandig toch naar de rechter zijn gestapt om het faillissement aan te vragen. De rechter kende dat toe waarmee Club Poema failliet werd verklaard.

De eigenaren gaan hiertegen in verzet en zeggen dan ook dat Club Poema gewoon openblijft.