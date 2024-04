Deuren geopend van nieuwste club in Utrecht: Kabul à Gogo

De nieuwste nachtclub van Utrecht heeft de deuren geopend. Kabul à Gogo trapt dit weekend af met een 56 uur durend feest. De sfeer was hooggespannen. Utrecht loopt niet over met het aantal goede clubs.

Kabul à Gogo is gevestigd in het voormalige Central Studios in het Werkspoorgebied. De evenementenhal was lang beoogd als locatie voor de Machinerie. Dit had de nieuwste plek voor film- en beeldcultuur moeten worden, maar de stekker werd uit het project getrokken. Omar Waseq klopte aan bij de eigenaar van het pand, en het idee voor Kabul à Gogo werd werkelijkheid.

Omar is geen onbekende in Utrecht, hij was eerder verantwoordelijk voor het Filmcafé en Teatro. Wethouder Eva Oosters kwam vrijdagavond naar de nieuwste nachtclub om een kijkje te nemen, ze sprake over een ‘on-Utrechtse plek, omdat zo’n club nog ontbrak in de stad’.

Het openingsfeest begon vrijdagmiddag 16.00 uur en gaat het hele weekend non-stop door. Kabul à Gogo valt onder meer op vanwege het formaat, het is een flink gebouw, en het is dus een stuk groter dan de clubs die Utrecht nu al heeft. Dit weekend zijn er foodtrucks, een nachtwinkels, twee zalen waar muziek is, een tatoeëerder en kapper te vinden. Binnen mag er niet gefotografeerd worden. Camera’s van de telefoon worden afgeplakt.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De sfeer was tijdens de openingsavond goed, al was het tijdens de openingsact om 1900 uur nog vrij rustig. Het was de eer aan Nuno Dos Santos om de eerste plaat te draaien. Omar sprak tijdens de opening zijn dank uit voor de ondersteuning van de gemeente en alle vrijwilligers die hebben geholpen. Ook de eigenaar van het gebouw, de Utrechtse ondernemer Bob Scherrenberg, was aanwezig. Hij liet weten blij te zijn dat het initiatief de deuren heeft kunnen openen ‘na de lange reis’.

Nachtvisie

Wethouder Oosters sprak vorig jaar de ambitie uit dat er drie nieuwe clubs in Utrecht moeten openen voor 2026. Kabul à Gogo is de eerste, waar de gemeente ook aan heeft bijgedragen met een opstartbudget. De tweede staat gepland in het nog te bouwen Jaarbeurspleingebouw.

“De derde plek zoeken we op verschillende manieren. We kijken naar mogelijkheden in ons eigen vastgoed, maar ondernemers kunnen ook zelf op zoek. Als ze iets vinden dat geschikt lijkt kijken we met elkaar of het bestemmingsplan kan worden aangepast. Het is geen makkelijk zoektocht, ruimte is zeer schaars en er zijn veel voorwaarden”, aldus de gemeente. “Daarom zijn we heel blij dat de eerste locatie al gelukt is en de tweede al in de steigers staat.”

De drie nieuwe clubs werden genoemd in de gemeentelijke Nachtvisie, waarmee Utrecht de nachtcultuur wil stimuleren. Er is een speciaal nachtoverleg, waarbij ondernemers en de gemeente samenkomen, waardoor de lijnen in de sector korter zijn geworden. Ook komen er in de toekomst nog speciale regelingen voor initiatieven die passen bij de Nachtvisie.

Werkspoorgebied

Het Werkspoorgebied is de laatste jaren steeds meer veranderd van industriegebied naar culturele haven. Kabul à Gogo is de laatste aanwinst, maar ook dB’s gaat zich hier vestigingen. Op dit moment zit er al onder meer de Nijverheid, de NAR, boot 122, Warmoes, Hof van Cartesius, Club WAS en de Werkspoorkathedraal.

De gemeente laat weten: “In de nachtvisie hebben we ook de ambitie gesteld om in te zetten op spreiding van nachtcultuur en daarom zijn we blij dat er een locatie bijkomt die niet in de binnenstad ligt. Deze nieuwe nachtlocatie past bij de verandering die het Werkspoorgebied aan het maken is en draagt bij aan de levendige plek die het nu al geworden is.”

Vrijdag publiceerden we dit verhaal over de nachtcultuur in Utrecht, in gesprek me de coördinator van het Utrechts Nachtoverleg