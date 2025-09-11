Utrechtste uitgaansplekken starten campagne tegen grensoverschrijdend gedrag: ‘Ook achter deze drempels, gaan we niet over grenzen’

Zeventien verschillende Utrechtse uitgaansplekken gaan samenwerken om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Door middel van een campagne, die op initiatief van Thirty030 en het Nachtoverleg is ontstaan, wordt er meer aandacht gevraagd voor het creëren van een veilige Utrechtse nacht.

Een jaar geleden klopte Thirty030, een burgerinitiatief van jonge Utrechters dat zich inzet voor de stad, aan bij Flo Hollander, Nachtcoördinator van Nachtoverleg Utrecht. Hollander vertelt dat Thirty030 bij haar aangaf zich sterker te willen inzetten voor de sociale veiligheid in de stad, met name in het nachtleven.

‘Sociale veiligheid nog niet vanzelfsprekend’

“Samen hebben we een enquête uitgezet onder bezoekers van het uitgaansleven, waaruit heel concreet bleek dat sociale veiligheid nog niet vanzelfsprekend is in het Utrechtse uitgaansleven”, aldus de Nachtcoördinator. De resultaten van de enquête lieten onder meer zien dat 80 procent van de respondenten zich weleens onveilig heeft gevoeld in een Utrechtse uitgaansgelegenheid, en 40 procent geeft aan dit gevoel regelmatig of meermaals te hebben (gehad).

Volgens Hollander ontbreken er duidelijke normen binnen het uitgaansleven. Met deze campagne willen Thirty030 en het Nachtoverleg dan ook, samen met de aangesloten uitgaansgelegenheden, de gezamenlijke, krachtige boodschap uitstralen dat alle Utrechters veilig uit moeten kunnen gaan. Hoewel deze campagne niet direct voortkomt uit ‘Wij eisen de nacht op’, benadrukt Hollander wel dat de recente gebeurtenissen het belang ervan alleen maar meer onderstrepen.

Unieke posters

De campagne start vrijdag 12 september. Door de stad heen verspreid zullen posters te zien zijn met daarop de tekst ‘Ook achter deze drempels, gaan we niet over grenzen’. Ook bij de aangesloten uitgaansgelegenheden zelf zullen de posters te zien zijn, die het uitgaanspubliek erop wijzen dat de desbetreffende club of kroeg zich actief inzet voor de veiligheid van het publiek. “Iedereen die aan de campagne meedoet, ontvangt een unieke poster met daarop de eigen deur. Daarmee maken we duidelijk dat er, zodra deze drempel is overgestapt, geen grenzen overschreden mogen worden”, aldus Hollander.

Hoe uitgaansgelegenheden hier invulling aan geven, is volgens Hollander aan henzelf. “Sommige clubs en kroegen hebben bijvoorbeeld zelf al een awareness team, dat aandacht besteedt aan de sociale veiligheid. Anderen krijgen wel meer diepgang van ons aangeboden”, legt ze uit.

Zo is Rutgers, onafhankelijk kennis- en expertisecentrum seksuele gezondheid, aangesloten bij de postercampagne met hun eerdere campagne ‘Ben je oké?’. Met dit initiatief, dat al sinds 2018 loopt, wil het expertisecentrum ongewenst seksueel gedrag bespreekbaar maken. Rutgers biedt de uitgaansgelegenheden een preventietoolkit aan, waarin onder meer beschreven staat hoe personeel moet handelen bij onveilige situaties in de club of kroeg.

Noodnummer op de WC

Een van de zeventien uitgaansgelegenheden die meedoet, is poppodium De Helling. Arlette de Jong, directeur van De Helling, laat weten dat alle clubs in Utrecht hun eigen methode hebben om met onveilige situaties om te gaan. “Wij hebben zelf ook heel veel eigen beleid. Een voorbeeld hiervan is dat wij op de WC een telefoonnummer hebben staan dat je kan appen als je je onveilig voelt.” De bedrijfsleider of het securitypersoneel komt dan helpen.

Ondanks dat onveilige situaties al lange tijd een rol spelen in het uitgaansleven, benadrukt De Jong juist nu het belang van deze campagne. “Veilig uitgaan heeft – zeker de laatste tijd – heel erg veel urgentie gekregen door de moord op Lisa in Amsterdam. Iedereen moet gewoon veilig op de dansvloer kunnen staan, wie je ook bent en wat je ook doet.”

Naast De Helling doen ook onder meer EKKO, TivoliVredenburg, Back and Fourth en club Poema mee.