Bouw groene woonoase Cartesiusdriehoek in Utrecht start volgend jaar april

De bouw van de nieuwe stadswijk in de Cartesiusdriehoek in Utrecht gaat in april 2021 van start en moet in 2027 afgerond zijn. Het moet de meest gezonde en OV- en fietsvriendelijke wijk van Nederland worden, met ongeveer 2.800 nieuwe huizen die worden opgedeeld in koop, huur en sociale woningen.

Vandaag presenteerde wethouder Klaas Verschuure samen met de projectontwikkelaars fase 2-6 van het bouwproject. ‘’Utrecht is hard aan het groeien naar de 400.000 inwoners, dus het is belangrijk om te investeren in nieuwe woonwijken in de stad. Met de Cartesiusdriehoek gaan we dat voor het eerst op zo’n groene en een sociaal duurzame manier doen. Er komen daarom veel verschillende woningtypes en ontmoetingsplekken in de wijk’’, aldus Verschuure.

CAB-gebouw

De Cartesiusdriehoek is het gebied rond het monumentale CAB-gebouw. Dat ligt aan de Cartesiusweg en bij het spoor naar Amsterdam en Den Haag én Rotterdam. In 2014 ontstond het idee om hier een woonwijk te bouwen en de verwachting is nu dat die wijk er in 2027 is.

De bouw begint volgend jaar april. Dan wordt eerst het CAB-gebouw verbouwd tot ‘huiskamer’ van de driehoek, met een foodhal, biologische supermarkt en culturele voorzieningen. Ook komen er woningen op het CAB-gebouw die voor een deel uit sociale huur bestaan.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Woningtypen

In de Cartesiusdriehoek komen verschillende type huizen. Van de 2.500 woningen die in fase 2-6 gebouwd gaan worden, wordt 25 procent sociale huur. Daarvan zijn er 500 bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld uit de maatschappelijke opvang komen. Daarnaast wordt 39 procent koopwoning, 26 procent huurwoning en 10 procent stadswoning.

De wijk moet een sociale ontmoetingsplaats worden. Daarom worden de woningen zo ontworpen, dat bijvoorbeeld niet te veel voordeuren uitkomen op een portiek. Ook komt er per woongebouw een gezamenlijke ruimte die de bewoners zelf inrichten en er zijn collectieve tuinen.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Groen

Biodiversiteit wordt een belangrijk onderdeel van de nieuwe woonwijk. “Door de coronacrisis lijken dieren en planten in de stad weer te zegevieren. Dat willen we graag zo houden en meenemen naar de cartesiusdriehoek. Ook lijken mensen door de crisis meer op zoek te gaan naar natuur en beweegruimte. Daar hebben we bij de bouw volop aandacht voor”, vertelt Onno Dwars, een van de projectontwikkelaars.

Daarom wordt 30 procent van het gebied binnen de cartesiusdriehoek groen ingericht. Zo wordt 15 procent van de gevels groen, komen er met planten begroeide daken en komen er per woning gemiddeld twaalf zonnepanelen. Verder wordt er volop ingezet op een OV- en fietsvriendelijke wijk, waarbij auto’s niet op straat staan maar in parkeergarages. De bouw van een nieuwe fietstunnel die de wijken Cartesiusdriehoek en Wisselspoor in Utrecht verbindt, begint na de zomer van 2020.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

dB’s en Oproer

Biercafé Oproer kan bijna zeker blijven in het CAB-gebouw. Oproer past volgens de initiatiefnemers goed binnen de doelstellingen van het plan. De toekomst van dB’s in het monumentale pand is onzekerder. Met de muziekstudio’s, café en poppodium, is dB’s moeilijker in te passen in een de straks druk bewoonde wijk. Er zijn wel gesprekken gaande met dB’s over de mogelijkheden om ze toch een plekje te kunnen geven in de nieuwe driehoek.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Voorbeeld voor Nederland

Het plan van de Cartesiusdriehoek is gebaseerd op een wetenschappelijke theorie over de Blauwe Zones. De Blauwe Zones zijn vijf gebieden in de wereld – Okinawa, Nicoya, Loma Linda, Sardinië en Ikaria – waar veel inwoners uitzonderlijk lang en in goede gezondheid leven.

Met de bouw van deze woonwijk wil de gemeente en partners een voorbeeld van gezonde verstedelijking zijn voor Nederland en misschien zelfs voor heel Europa.

Het bestemmingsplan voor het grootste gedeelte van de Cartesiusdriehoek (fase 2 – 6) is vanaf vrijdag 7 augustus tot en met 17 september 2020 voor iedereen te bekijken. Dan is er ook ruimte om nog op de plannen te reageren. Begin september wordt een informatieavond georganiseerd.