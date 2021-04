Bouw van nog eens 55 energieneutrale appartementen in Leidsche Rijn Centrum begonnen

In het nieuwe Leidsche Rijn Centrum komen nog eens 55 energieneutrale appartementen. Het appartementencomplex krijgt de naam Park Avenue en moet in 2023 klaar zijn.

De bouw van het duurzame appartementengebouw is op 13 april begonnen, maar de meeste appartementen zijn al verkocht. Er zijn nog vier woningen in Park Avenue te koop: drie penthouses op de bovenste verdieping en een tussenappartement op de vierde verdieping. De huizen kosten tussen de 580.000 en 815.500 euro.

Belangrijke voordelen van het gebouw zijn volgens ontwikkelaar VORM de zeer goede isolatie, zonnepanelen en individuele warmtepompen. De gevel wordt van gestaald en gepolijst beton met geglazuurde stenen. De gevel kan worden gedemonteerd en in de toekomst worden hergebruikt.

Ook groen heeft volgens de ontwikkelaar een belangrijke plek in het project, zowel tussen de balkons en bij de balustraden, als op de terrassen van de penthouses.

Tekst loopt door onder afbeelding

Park Avenue ligt in het nieuwe stadscentrum van Leidsche Rijn Centrum, aan Park Leeuwesteyn. In het gebied worden momenteel veel appartementen gebouwd. Begin deze maand bleek dat appartementen in onder meer Leeuwesteyn zeer in trek zijn. Ruim 2.700 mensen schreven zich in voor Lindehof, een ander nieuwbouwproject in de wijk dat bestaat uit veertig woningen.