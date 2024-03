Inkomen van 103.000 euro nodig om een ‘gemiddelde woning’ te kunnen kopen in Utrecht

Wie in Utrecht een gemiddelde woning wil kopen moet een inkomen van 103.000 euro hebben. Dat blijkt uit onderzoek van Calcasa. Als we naar de aankoop van een gemiddelde woning in heel Nederland kijken, is er 95.000 euro aan inkomen nodig.

Calcasa heeft berekend hoeveel bruto jaarinkomen nodig is om een gemiddelde woning in Nederland te kunnen kopen. De prijs van een gemiddelde woning lag vorig jaar in Nederland op 452.000 euro, in Utrecht is dat hoger.

Voor de berekening van het benodigde inkomen zijn tal van cijfers gebruikers, zoals de gemiddelde prijs van een koopwoning en de gemiddelde hoogte van de hypotheekrente. Daarbij gaat Calcasa uit van een gezin waar twee personen werken, zonder studieschuld en zonder de inleg van eigen geld en de aankoop van een huis met energielabel E, F, of G.

103.000 euro

Na de volledige berekening blijkt dus dat er een inkomen van 103.000 euro nodig is om een hypotheek te kunnen krijgen om een gemiddelde woning in Utrecht te kunnen kopen. “Met de gestegen huizenprijzen en de hogere rente is het kopen van een huis voor veel mensen verder weg dan ooit”, aldus Calcasa. Ter vergelijking, het modaal inkomen ligt in Nederland op 44.000 euro.

Van de grote vier steden is Amsterdam het duurst, met een benodigd inkomen van 120.000 euro voor een gemiddelde woning van iets meer dan 600.000 euro. Ook in Utrecht is meer dan een ton aan inkomen nodig, terwijl in Den Haag en Rotterdam het benodigde inkomen respectievelijk 86.000 euro en 81.000 euro is voor de aankoop van een gemiddelde woning.

Zelf in het onderzoek duiken? Dat kan hier (pdf)