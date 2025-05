Prijs studentenkamers in Utrecht opnieuw op tweede plek: alleen Amsterdam duurder

Een studentenkamer in Utrecht kost op dit moment gemiddeld 803,00 euro. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van verhuurplatform Kamernet over het eerste kwartaal van 2025. De enige grote stad in Nederland waar studenten meer betalen voor een kamer is in Amsterdam: 979,00 euro om precies te zijn.

Precies een jaar geleden kostte een Utrechtse studentenkamer gemiddeld 800,00 euro. Ook toen stond Utrecht op de tweede plek.

Kamernet vergeleek de huurprijzen van kamers in 19 Nederlandse studentensteden in het eerste kwartaal van dit jaar, met de huurprijzen van hetzelfde kwartaal in 2024. In het onderzoek werden alle 17.371 kamers meegenomen die het afgelopen jaar op het platform werden aangeboden.

De gemiddelde huurprijs voor een kamer in de Nederlandse studentensteden steeg in een jaar tijd met ruim 6 procent: van 658,00 naar 683,00 euro per maand. Ook dat blijkt uit de Kamernet Verhuurrapportage.

‘Paar honderd kamers meer’

Kamernet stelt dat er iets meer kamers aan worden geboden in vergelijking met een jaar geleden, maar dat het tekort groot blijft. “De kamerprijzen blijven stijgen, terwijl het aanbod nauwelijks toeneemt”, zegt operationeel directeur Jim Bijwaard van Kamernet.

“Op ons platform staan slechts een paar honderd kamers meer online dan vorig jaar, terwijl de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting een tekort voorspelt van ruim 23.000 kamers. Dit betekent voor veel studenten: weinig keuze en hogere kosten. We raden huurders aan om vroeg te beginnen met zoeken, want het vinden van een geschikte kamer kost tijd.”

En een goedkope studentenkamer? De kans is groot dat je die in Enschede vindt. Daar betalen studenten gemiddeld 397,00 per maand.

Een overzicht van de steden en de gemiddelde huurprijzen van een kamer:

Infographic: Kamernet.

Appartementen ook duurder

Ook de huurprijzen van appartementen in twaalf van deze studentensteden zijn geanalyseerd. Daaruit kwam naar voren dat ook appartementen duurder zijn geworden. De gemiddelde huurprijs voor een appartement steeg met ruim 3 procent ten opzichte van vorig jaar.

In Haarlem zijn de hoogste prijzen (2230,00 euro). Utrecht staat op een vijfde plek met 1362,00 euro. Vorig jaar stond Utrecht nog op de vierde plek met 1382,00 euro.