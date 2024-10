Stilgelegd woningbouwproject Bellevue in Utrecht opnieuw in verkoop; bouw moet volgend jaar starten

Het eerder stilgelegde woningbouwproject Bellevue nabij Leidsche Rijn Centrum gaat weer in de verkoop. Eerder werd de start van de bouw uitgesteld omdat er te weinig woningen waren verkocht. Bellevue bestaat in totaal uit 163 woningen, verdeeld over drie gebouwen.

Het bijzondere terrassengebouw Bellevue kwam voor het eerst halverwege 2022 in de verkoop en werd er een jaar later weer uitgehaald door bouwbedrijf Heijmans. Marktomstandigheden maakten dat vooral de verkoop van de middeldure en dure appartementen achterbleef.

De marktomstandigheden zouden nu verbeterd zijn. De hypotheekrente is stabieler, lonen zijn gestegen en de inflatie is meer in toom. Dat maakt dat Heijmans voldoende vertrouwen heeft om de appartementen weer in verkoop te brengen. Het bedrijf laat weten dat het vertrouwen dusdanig is, dat ongeacht het verkooppercentage volgend jaar gestart wordt met de bouw.

Omdat de omgevingsvergunning al is afgegeven, kan Heijmans naar verwachting eind eerste kwartaal 2025 beginnen met de bouw van de appartementen.

Architectonisch beeld blijft ongewijzigd

De aanblik van Bellevue is onveranderd. Een groen terrassengebouw, bestaande uit het Klif-, Poort- en Valleigebouw. De gebouwen worden trapsgewijs tegen het talud aangebouwd.

Wethouder Eelco Eerenberg van de gemeente Utrecht is blij dat de bouw nu snel van start gaat. “De woningnood in Utrecht is groot, daarom is het belangrijk dat we blijven bouwen op de plekken waar we de plannen voor hebben klaarliggen. Ik ben blij dat de bouw van deze 163 woningen nu echt van start zal gaan en weer meer Utrechters kunnen doorstromen op de woningmarkt of mensen een woning kunnen vinden in de stad. Daarbij is de locatie en het gebouw ook echt een eyecatcher voor de stad!”

Aafke van der Werf, directeur binnen de vastgoeddivisie van Heijmans: “Ons enthousiasme over het ontwerp van Bellevue is nog onverminderd groot. Gelukkig geven de marktomstandigheden nu voldoende vertrouwen om dit bijzondere gebouw daadwerkelijk te realiseren, zodat toekomstige bewoners straks kunnen genieten van hun nieuwe appartement in deze prachtige stad!”