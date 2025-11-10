Utrecht krijgt honderden miljoenen voor ondergrondse Merwedelijn vanuit Rijk

Het Rijk trekt 562 miljoen euro extra uit voor de aanleg van de Merwedelijn, de ondergrondse tramverbinding die nieuwbouw in Polder Rijnenburg en Groot Merwede met de rest van de stad moet verbinden. In totaal is nu 1,8 miljard beschikbaar voor de aanleg van de Merwedelijn. Voor het doortrekken van de lijn naar Rijnenburg is nog steeds geld nodig.

In Rijnenburg, maar ook in Groot Merwede, dat onder andere uit de Merwedekanaalzone, Westraven en de Galecopperzoom bestaat, worden zo’n 75.000 woningen gebouwd. Omdat bij zo’n groot aantal huizen goed moet worden nagedacht over de bereikbaarheid, ontstond het idee voor de Merwedelijn, een tram- en metroverbinding tussen Nieuwegein en Rijnenburg.

De landelijke overheid trok eerder al geld uit voor het project, maar investeert nu dus 562 miljoen euro extra. Vanuit de regio komt daar nog 160 miljoen bij. In totaal is er nu zo’n 1,8 miljard euro beschikbaar om de tramlijn verder uit te werken. Ook investeert het kabinet met 13,9 miljoen in Groot Merwede.

De extra investering van het Rijk noemt wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Eelco Eerenberg ‘essentieel’. De Merwedelijn maakt het mogelijk om 63.000 tot 75.000 nieuwe woningen in Groot Merwede en Rijnenburg te bouwen én bereikbaar te houden. “Zonder deze verbindingen loopt de woningbouw in de regio vast.”

Om tafel

De gemeente Utrecht en provincie Utrecht zaten eind vorig jaar nog om tafel met de Rijksoverheid met de vraag om een financiële bijdrage van 500 miljoen voor het aanleggen van de Merwedelijn. In juni werd bekend dat grondeigenaren van Rijnenburg 200 miljoen gaan investeren om de aanleg mogelijk te maken. “Daarmee resteert een gat dat alleen met hulp van het Rijk kan worden overbrugd”, schrijft de gemeente Utrecht. Dat is nu dus toegezegd.

Met de extra financiering is de begroting voor de Merwedelijn tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein rond. Voor het mogelijke doortrekken van de lijn richting Rijnenburg werken Rijk en regio aan verdere financiering. Dat wordt de volgende fase, waar de komende tijd gericht aan wordt doorgewerkt.

Ook investeringen in aanvullende woningbouwprojecten

Naast de Merwedelijn komt er 35 miljoen euro beschikbaar voor Overvecht en Noordwest om de leefbaarheid te versterken en woningbouw te versnellen. Daarmee kan de ontwikkeling van zo’n 4.500 woningen sneller plaatsvinden.

Nieuwegein ontvangt daarnaast 20 miljoen euro van het Rijk voor de verplaatsing van sportpark Galecop, zodat de ontwikkeling van Groot Merwede kan doorgaan.

Voor het Utrecht Science Park is op dit moment geen bijdrage toegekend. De regio blijft hierover in gesprek met het Rijk, omdat ook daar oplossingen nodig zijn voor bereikbaarheid en groei.