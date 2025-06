Grondeigenaren betalen mee aan Merwedelijn in Utrecht, maar er is meer geld nodig

Voor het eerst in de geschiedenis van Nederland betalen zowel publieke als private partijen voor de aanleg van een tramlijn. De grondeigenaren van Rijnenburg, een plek in Utrecht waar straks duizenden woningen moeten verrijzen, investeren 200 miljoen euro voor de bouw van de Merwedelijn. Ondanks deze investering is er nog steeds een gat in de begroting dat alleen met hulp van Den Haag overbrugd kan worden.

In Rijnenburg, maar ook in Groot Merwede, dat onder andere uit de Merwedekanaalzone, Westraven en de Galecopperzoom bestaat, worden zo’n 75.000 woningen gebouwd. Met zulke grote aantallen huizen moet er goed nagedacht worden over de bereikbaarheid, want zonder investeringen in infrastructuur kunnen de woningen er niet komen.

Daardoor ontstond het idee voor de Merwedelijn, een tram- en metroverbinding tussen Nieuwegein en Rijnenburg. De kosten voor de aanleg worden nu geschat op 2,4 miljard euro. De helft, dus 1,2 miljard euro, is al toegezegd door het Rijk en de regio. De grondeigenaren van Rijnenburg – verenigd in het Consortium Grondeigenaren Rijnenburg – zeggen nu 200 miljoen euro te willen investeren in de aanleg van de verbinding. “Daarmee resteert een gat dat alleen met hulp van het Rijk kan worden overbrugd”, schrijft de gemeente Utrecht.

Reacties

“Deze investering toont lef en doorzettingsvermogen”, zegt wethouder Eelco Eerenberg. “Alleen zo kunnen we deze grootschalige ontwikkeling mogelijk maken. […] Met deze niet eerder in Nederland vertoonde samenwerking laten we als regio en private partijen zien: wij zijn er klaar voor.”

Gedeputeerde André van Schie, provincie Utrecht: “Voor de bereikbaarheid van de toekomstige bewoners en werknemers in Groot Merwede en Rijnenburg, maar ook voor bestaande inwoners en forensen van Utrecht en Nieuwegein, is de Merwedelijn essentieel gezien de grote verkeersdruk die nu al bestaat op de A12 en A2. De snelwegen zijn vol en kunnen vrijwel geen extra auto’s aan.”

Ondergronds

De provincie Utrecht heeft onlangs vier varianten van de Merwedelijn aan de inwoners van de regio voorgelegd: een metro die onder de grond loopt, een tram in een verdiepte ligging, het spoor op een viaduct of een nieuwe route in Nieuwegein. Uit die enquête bleek dat Utrechters en Nieuwegeiners willen dat de Merwedelijn zoveel mogelijk ondergronds wordt aangelegd.

De VVD presenteerde begin dit jaar ook een alternatief voor de Merwedelijn, de zogenaamde Rijnenburglijn. Het college van B&W was destijds echter niet overtuigd.

De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt. Tot dusver valt geen van de varianten binnen het beschikbare budget.